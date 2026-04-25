超商飯糰「完美拆法」不沾手爽吃！日網PO教學片狂吸870萬觀看

▲日本網友教學如何拆三角飯糰包裝，影片狂吸870萬次觀看。（圖／翻攝X／dydt）



記者柯振中／綜合報導

近日日本動畫《黃泉使者》的片段當中，出現了三角飯糰包裝拆除的畫面，導致如何完美拆除包裝的方式，再度在網路上引起討論。對此，一名日本網友特意拍影片分享不髒手的拆除方式，令不少人驚呼「長知識了」。

《黃泉使者》拆飯糰畫面曝！900萬網驚：原來要這樣開

近日《黃泉使者》的動畫片段當中，有段示範拆除三角飯糰包裝的方式，動畫中的人物先是拉開頂端的塑膠條、沿著飯糰繞了一圈，接著抓住下方露出的塑膠包裝，就能成功將海苔包覆在白飯上，獲得完美的三角飯糰。

拆除包裝的片段至今已超過900萬人觀看，許多國外網友驚呼，第一次得知如何正確拆除飯糰包裝。但也有人無奈直呼，儘管已照著動畫中的方式來拆除，仍會將部分海苔片留在包裝裡。

▼日本網友教學如何拆三角飯糰包裝，影片狂吸870萬次觀看。（圖／翻攝X／dydt）



日本內行人揭「最強開法」 多一步驟手不再黏踢踢

對此，日本網友dydt分享了一段影片，指稱這種開法並不好，接下來他會買一顆三角飯糰，來展示真正的開啟方式。

後續dydt上傳了影片，只見他同樣先拉開頂端的塑膠條，不過在拆除塑膠包裝時，並沒有直接丟棄，而是將包裝轉了180度，再度包回飯糰的底部，這樣一來整顆飯糰僅有頂端露出，下方仍舊被包在包裝裡，讓人能夠在輕鬆享用的同時，還不會把手弄髒。

▼日本網友教學如何拆三角飯糰包裝，影片狂吸870萬次觀看。（圖／翻攝X／dydt）



99％日本人都這樣吃？ 網友激推：戶外神技

dydt的影片曝光後，至今已吸引870萬人觀看，許多人震驚直呼，「如果人在戶外的話，這種辦法非常好用」、「這樣不會弄髒手，真是個好主意」、「醃製過的海苔直接抓著吃會黏手，這種方式也太好用了」、「我認為99％的日本人都會這樣做。」