伊朗拒絕美方極端要求　排除直接談判第二輪接觸恐流局

▲伊朗表明不與美方直接談判，第二輪接觸恐破局。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德近日成為停戰談判焦點，但美伊第二輪接觸恐陷僵局。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）25日明確表示，德黑蘭不會接受美方提出的「極端要求」，並排除與美國展開新一輪直接談判，顯示談判進展有限。

據《路透社》報導，美國已派出特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦，試圖推動停戰協商，但伊朗方面強調，將透過巴基斯坦傳達立場，不會與美方代表直接會面，使第二輪談判出現流局跡象。

目前華府與德黑蘭仍陷僵持，伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽，該水道負責全球約五分之一石油運輸，而美國則持續封鎖伊朗石油出口，雙方互相施壓，進一步提高談判難度。

這場衝突始於2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲，雖已進入停火狀態，但局勢仍高度緊張。期間伊朗對以色列及美軍基地發動反擊，推升能源價格並衝擊全球經濟。

據報導，阿拉奇表示，伊朗已清楚說明停火與結束戰爭的原則立場，一名外交人士直言「不會接受過度要求」。相較之下，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則稱伊朗仍有機會達成協議，但前提是必須以可驗證方式放棄核武發展。

另一方面，美國總統川普透露，伊朗可能提出新方案以回應美方要求，但細節未明。白宮則表示近期已觀察到伊朗釋出部分進展訊號，仍對談判抱持期待。

在停火延長背景下，伊朗已逐步恢復國際航班，但荷莫茲海峽通行量仍大幅下降，顯示區域風險未解。分析指出，若雙方立場未鬆動，談判恐持續陷入僵局。