男女搭飛機「極樂活春宮」！座位激戰　航空公司下令終身禁飛

▲Jet2航空發表聲明指出，將終身禁止2名乘客搭乘該公司航班。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

英國廉價航空公司Jet2宣布對2名50多歲的男女祭出「終身禁飛」的懲罰，這2名乘客日前在搭乘Jet2從英國飛往西班牙大加納利群島（Gran Canaria）的4小時航班中，公然在座位上演活春宮，公然做出猥褻行為。兩人最終不僅被Jet2列入終身禁飛名單，甚至連預訂的飯店也將他們驅逐出境，連回程機位也被取消。

起飛就「劇烈搖晃」！乘客拍下關鍵證據檢舉

根據《每日快報》 報導，這起荒謬事件發生在Jet2航空23日一架從英國東密德蘭機場（East Midlands Airport）飛往大加納利群島的航班上。51歲的乘客達倫（Darren Street）回憶，當時他在飛機起飛時正與妻子一起錄影紀錄，卻意外拍到鄰座男女令人作嘔的行為。

達倫直白地描述，「那個男的運動褲裡有非常激烈的動作，這太明顯了！」夫妻倆對此感到震驚且憤怒，立即通報空服員。沒想到，空服員上前關切時，這對男女竟然面不改色地辯稱，「因為我們是第一次搭飛機，所以正在祈禱。」

飯店也拒收！航空公司氣到想掉頭返航

由於事態嚴重，機組人員一度考慮要直接掉頭返航。雖然最終飛機照常抵達目的地，航空公司也做出懲處。Jet2 航空不僅取消了他們的回程機位，更通知當地的簽約飯店將這兩人趕出房門。

達倫透露，這對情侶在被檢舉後，後續的4小時航程裡一直惡狠狠地盯著他跟妻子看，讓氣氛變得非常尷尬。他強調，「我們檢舉是因為機上還有很多小孩，這種行為絕對不能容忍。」

官方發聲：終身禁飛！家庭友善絕不退讓

Jet2 航空在正式聲明中確認，這兩名年約50歲的旅客已被判處「終身禁飛」。公司發言人表示，「作為一家家庭友善的航空公司與旅遊公司，我們對這類惡劣行為採取零容忍政策。」