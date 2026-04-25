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美國談判代表將前往巴勒斯坦　伊朗否認與美方直接會談

▲▼美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。（圖／路透）

▲美國中東特使魏科夫準備與庫許納前往巴勒斯坦，與巴勒斯坦總理、調停人展開會談。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

伊朗外交部長阿拉格齊（AbbasAraghchi）已抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，與該國總理及調停人展開會談。美國特使魏科夫（SteveWitkoff）與庫許納（JaredKushner）預計於今日啟程前往當地。儘管美伊雙方代表團同時現身巴國，但德黑蘭否認有與美方進行直接會談的計劃。美國總統川普（DonaldTrump）表示，期待伊朗針對美方要求提出協議，但也坦言伊朗領導層的不透明性增加了談判的複雜度。

外交代表團匯聚伊斯蘭馬巴德進行間接協商

伊朗外交部長阿拉格齊於昨日抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，目前正與巴國總理及相關調停人進行密集的雙邊會談。與此同時，美國特使魏科夫與庫許納也預計在今日出發前往該地。雖然外交人士齊聚，但德黑蘭當局已公開否認與美方代表有任何直接接觸的安排，現階段仍維持間接談判的模式。

川普期待伊朗提出正式協議條款

美國總統川普對於目前的談判現狀發表評論，預期伊朗方面會針對美國提出的各項要求，產出一份正式的提議內容。然而，川普並未透露具體的條款細節，並指出伊朗領導層內部目前的狀態尚未明朗，這種不確定的政治氣氛使得外交談判進程變得相對複雜。美方目前正密切關注伊朗是否具備達成協議的實質誠意。

黎巴嫩境內軍事衝突持續干擾區域局勢

在中東另一端，儘管停火協議已延長三週，但黎巴嫩南部仍遭到以色列的軍事打擊。根據黎巴嫩衛生部統計，此次襲擊造成了人員死亡。作為反擊，受伊朗支持的真主黨向以色列北部發射火箭。最新的衛星影像顯示，黎巴嫩境內受損規模持續擴大，持續性的武裝衝突為正在進行的外交斡旋增添了負面變數。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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