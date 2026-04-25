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日傳奇男星「熊先生」肺炎病逝！瀟灑留遺言「阿巴喲」　享壽84歲

▲日本資深藝人篠原勝之因肺炎病逝，享壽84歲。（圖／翻攝自IG／gejitsukakumax）

▲日本資深藝人篠原勝之因肺炎病逝，享壽84歲。（圖／翻攝自IG／gejitsukakumax，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本資深藝人、有「熊先生」（KUMA）之稱的藝術家篠原勝之，驚傳已於4月17日因肺炎辭世，享壽84歲。家屬於25日透過其Instagram對外證實噩耗，並表示將遵照遺願，不舉行葬禮或追悼會，僅由親友低調送別，消息一出令外界相當不捨。

最後遺言曝光　瀟灑告別人生

綜合日媒報導，篠原勝之在辭世前留下口頭遺言，「終於到了說再見的時候了。感謝大家的關心與幫助，我將懷著感恩之心踏上旅程。再見。」甚至以他一貫灑脫的風格，留下「阿巴喲（Abayo）」作為人生句點，展現面對生死的豁達態度。

家屬透露，他於20日已由近親完成告別儀式，整個過程從簡，符合他一向不拘形式的個性，也向長期支持他的粉絲表達感謝之意。

▲日本資深藝人篠原勝之因肺炎病逝，享壽84歲。（圖／翻攝自IG／gejitsukakumax）

藝術與綜藝雙棲　「熊先生」成時代記憶

篠原勝之1942年出生於北海道札幌，早年曾就讀武藏野美術大學，後投身平面設計與插畫領域，並逐步發展出以鐵材創作大型裝置藝術的風格，代表作包括千葉港廣場的「SKY SEED」，被譽為「鐵之藝術家」。

除了藝術成就，他也活躍於演藝圈，曾登上笑一笑又何妨！等人氣節目，憑藉光頭搭配和服的鮮明形象廣為人知，與塔摩利、北野武、明石家秋刀魚等綜藝大咖交情深厚，成為跨足藝術與娛樂的代表人物。

晚年篠原勝之健康狀況起伏，曾於2019年罹患腦中風，去年底更自曝罹患咽喉癌並接受治療，但仍堅持創作。他移居奈良後專注陶藝，同時持續耕耘文學領域，曾以《走れUMI》獲小學館兒童出版文化賞、《骨風》獲泉鏡花文學賞，展現多元才華。

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