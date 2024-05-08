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女工程師Firefox開「7470分頁」撐了2年　手滑全關還不能恢復崩潰

▲▼電腦,筆電,視訊,工作。（圖／示意圖／達志影像）

▲工程師Firefox狂開「7470分頁」瀏覽器撐住了，她卻失手關閉崩潰。（示意圖／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

外國一名軟體工程師hazel（化名）近日表示，她平常使用Firefox瀏覽器都不會關閉，2年內總共開啟並累積了7470個分頁，不料日前「手滑」關掉了所有分頁，且瀏覽器還拒絕恢復分頁，讓她相當崩潰，決定在推特求助廣大的網友幫忙，最後也真的讓她把分頁全部救回。

根據PCMag報導，hazel在推特發文，分享她用Firefox開啟7470分頁，不小心全部關閉，瀏覽器還顯示無法復原，讓她非常崩潰，希望有網友可以幫忙，她也解釋，她不是故意開啟這麼多分頁，而是自己喜歡往回閱讀幾天、幾個月前的內容，像是回憶自己當時在做什麼、學什麼、思考什麼一樣，所以就不會去關閉分頁。

經過廣大的網友協助下，hazel透過Firefox配置檔案快取，成功把7470個分頁恢復，讓她直呼「感覺像是找回了自己的一部分」。也有網友好奇，她打開如此誇張的分頁，電腦不會出現卡頓嗎，她回答「不會」，原因是只有當她打開某分頁，網站內容才會開始下載，未下載的分頁不會佔用太多運算資源。

報導指出，開發Firefox瀏覽器的Mozilla公司知情後證實，其實在Firefox開啟大量的分頁，實際上幾乎不佔用記憶體，「過去幾年，我們一直努力提高Firefox性能，很高興看到這些努力有了回報」、「有人會開啟超過7000個分頁真的是非常驚人，但也顯示了『分頁管理』是一個普遍問題」。

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