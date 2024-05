女工程師Firefox開「7470分頁」撐了2年　手滑全關還不能恢復崩潰

▲工程師Firefox狂開「7470分頁」瀏覽器撐住了,她卻失手關閉崩潰。(示意圖/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

外國一名軟體工程師hazel(化名)近日表示,她平常使用Firefox瀏覽器都不會關閉,2年內總共開啟並累積了7470個分頁,不料日前「手滑」關掉了所有分頁,且瀏覽器還拒絕恢復分頁,讓她相當崩潰,決定在推特求助廣大的網友幫忙,最後也真的讓她把分頁全部救回。

根據PCMag報導,hazel在推特發文,分享她用Firefox開啟7470分頁,不小心全部關閉,瀏覽器還顯示無法復原,讓她非常崩潰,希望有網友可以幫忙,她也解釋,她不是故意開啟這麼多分頁,而是自己喜歡往回閱讀幾天、幾個月前的內容,像是回憶自己當時在做什麼、學什麼、思考什麼一樣,所以就不會去關閉分頁。

經過廣大的網友協助下,hazel透過Firefox配置檔案快取,成功把7470個分頁恢復,讓她直呼「感覺像是找回了自己的一部分」。也有網友好奇,她打開如此誇張的分頁,電腦不會出現卡頓嗎,她回答「不會」,原因是只有當她打開某分頁,網站內容才會開始下載,未下載的分頁不會佔用太多運算資源。

報導指出,開發Firefox瀏覽器的Mozilla公司知情後證實,其實在Firefox開啟大量的分頁,實際上幾乎不佔用記憶體,「過去幾年,我們一直努力提高Firefox性能,很高興看到這些努力有了回報」、「有人會開啟超過7000個分頁真的是非常驚人,但也顯示了『分頁管理』是一個普遍問題」。

firefox refused to restore my session that i've had going for 2+ years.... over 7k tabs down the drain....

thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache... i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB