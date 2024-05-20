台女網路查「關鍵字」　英國前夫、澳洲男友1死1重傷

▲楊姓女子（左）涉嫌對澳洲男友下毒，被警方依重傷害罪嫌送辦。（翻攝三立新聞）



圖文／鏡週刊

回顧老鼠藥中毒案，就讀淡江大學的24歲澳洲交換學生肖雷，去年4月因為血尿、凝血功能失常住進加護病房，性命垂危，醫院查出他多次入院，原因都是老鼠藥中毒，他的父母聽到消息趕來台灣，肖雷的楊姓同居女友說他是吃小吃中毒，肖雷父母非常驚慌，在澳洲募款平台募集醫療專機資金，引發澳洲媒體關注報導，消息才在台灣曝光。

新聞曝光後檢警主動偵辦，肖雷雖然搶回一命，卻說不清楚如何吃到老鼠藥，病況穩定後，肖雷即搭乘醫療專機返回澳洲繼續治療。

雖然沒死人，但檢警持續調查，發現45歲的楊女曾在網路搜尋「老鼠藥毒性」「吃到老鼠藥症狀」等關鍵字，且每次肖雷就醫都有她的身影，更奇怪的是面對檢警偵訊，楊說詞反覆，先是指肖雷吃小吃中毒，後來改口稱誤食她要輕生的飲料，最後甚至稱不認識肖雷、陪伴就醫的也不是她。

▲楊姓女子（圖）的丈夫及男友1人死亡、1人重傷，檢警懷疑她涉嫌下毒。

由於楊的說法前後矛盾，檢警決定發動搜索，結果在她家中發現多個老鼠藥空瓶，估計已經使用30毫升，還發現她買了飛英國的單程機票，隨即將她限制出境、出海，警方也在今年2月依重傷害罪，將她移送北檢偵辦。

B先生指出，楊姓女子自稱外國公司總監，但在台無業，與肖雷交往時，她砸錢在台北市敦化北路高級社區租屋，肖雷案曝光後，她搬回新北戶籍地，日前警方為查大衛案前往搜索，發現她家堆滿雜物，大衛的骨灰隨意放在地上，與她之前「因為喪夫想輕生」的說法有很大落差。

▲肖雷的父母在澳洲募得資金，順利帶肖雷搭醫療專機返國。（鏡新聞提供）

對於大衛客死異鄉，英國家屬無法接受，懇求台灣檢警深入追查，釐清真正的死因，讓大衛能夠安息。

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