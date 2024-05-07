偏頭痛被「誤診30次」　英11歲童拖3年才知腦瘤！常嘔吐還走路歪斜

▲英國女童腦部長腦瘤拖延3年，被誤診30次。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國北安普敦（Northampton）一名11歲女童被偏頭痛、身體不適、嘔吐等症狀困擾長達3年，家長經常帶她去看醫生，卻被誤診多達30次，想要做核磁共振（MRI）檢查還必須等上好幾個月，最終甚至出現頸部僵硬、失去平衡、走路無法走直線等嚴重情況，才終於發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤。

根據英國天空新聞、每日郵報報導，女童母親達碧（Imogen Darby）表示，她最一開始注意到女兒異狀是在2020年3月英國經歷新冠肺炎疫情封城期間，當時女兒每個幾個月就會身體不是，後來變成每個月一次，頻率越來越高，她帶女兒看了11次全科醫生，撥打3次政府非緊急醫療專線NHS 111，甚至去了急診室。

達碧表示，急診室醫生說她女兒得了病毒性胃腸炎，會自行痊癒。然而，女童的病情開始影響肢體平衡和走路，還出現頸部僵硬的問題，但醫生說這是女童睡眠方式所導致的，將她轉診給物理治療師。為求安心，醫生仍建議女童做進一步檢查，但MRI檢查需要等待數個月。

從2023年11月到2024年1月，女童每天早上都感到不適，每天都在嘔吐，到她正式住院前幾天，女童走路開始搖搖晃晃，但1月最後一次醫生診斷仍認為她只是偏頭痛。

學校打電話通知家長說女童用奇怪的姿勢扶著脖子，失去平衡。達碧帶女兒到北安普頓綜合醫院就醫，女兒走路已經無法走一直線，電腦斷層（CT）掃描檢查發現她腦中有一個3.5公分大的腦瘤，確認罹患一種稱作毛狀星細胞瘤（Pilocytic astrocytoma）的常見兒童腦瘤。

女童被轉院至諾丁漢進行長達10個小時的手術，切除了這顆腦瘤的96%部分，所幸發現只是良性腫瘤，未來5年內她只需要每3個月接受一次MRI掃描，並進行物理治療與神經學檢查追蹤。英國腦瘤慈善機構的專家米勒（Cameron Miller）對此案例表示，對許多腦瘤患者而言，光是在確診過程就耗費了太久時間。