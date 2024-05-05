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美女師偷吃「小5男學生」！未婚夫超崩潰　7月婚禮無限延期

▲▼ 美女師偷吃「對象竟是小5生」　婚禮告吹、未婚夫崩潰。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann 、聖克羅伊郡當局）

▲24歲的麥蒂森被發現偷吃小學生，與未婚夫婚禮延期。（圖／翻攝聖克羅伊郡當局、臉書Madison Bergmann ）

記者吳美依／綜合報導

美國小學女老師麥蒂森（Madison Bergmann）倒數3個月就要結婚，卻被發現偷吃「5年級男學生」。如今，未婚夫的友人證實婚禮延期，「她跟一個小孩出軌！」

麥蒂森原訂7月與交往多年的山姆（Sam Hickman）結婚，卻被發現與11歲男童多次親熱，她目前已經被停職，禁止接觸任何18歲以下學生、學區父母或教職員，並且因為第一級兒童性侵指控落網，但在支付2.5萬美元（約新台幣81萬元）保釋金後獲釋。

未婚夫友人4日向《紐約郵報》表示，婚禮「已經被無限期延遲，而且可能不會辦了。山姆真的很難過又心碎，很羞愧又憤怒。他不應該受到如此對待。大家都氣炸了。」不過，這是他們倆的共同決定，而非單方面的想法。

▲▼ 美女師偷吃「對象竟是小5生」　婚禮告吹、未婚夫崩潰。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann 、聖克羅伊郡當局）

▲麥蒂森與山姆交往多年。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann ）

這名友人轉述，山姆沒有跟旁人多談此事，但仍處於震驚之中，「他說『這他X的搞砸了，她竟然跟一個小孩出軌』，他真的真的很受傷。」

麥蒂森2022年起任職於威斯康辛州的河冠小學（River Crest Elementary School），卻趁著午餐時間或放學後，在教室裡與一名5年級男學生多次親熱，更留下詳細紙筆紀錄。

再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

 
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