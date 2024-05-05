他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

▲31歲的若昂剛踏出家門，就遭惡狼侵犯。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅發生一起駭人事件，廚師若昂（João Alexandrino da Silva）正準備去上班，孰料才剛踏出家門，竟遭色狼從背後抱住，並且強行撫摸生殖器，遭受侵犯的過程，都被監視器給拍下。

根據畫面，此案發生在4月28日凌晨2時左右，嫌犯頭戴毛帽，老早埋伏在公寓門口，趁著受害者轉身關門，立刻將對方緊緊抱住、按在大門上侵犯，同時解開皮帶，掏出生殖器。幸好，若昂持續激烈反抗，在2分鐘內成功逃脫。

VIDEO: HOMEM É ESTUPRADO EM FRENTE AO PRÉDIO ONDE MORA EM CAMPINAS:



O cozinheiro João, 31 anos, foi estuprado na porta do condomínio onde mora. As câmeras de seguranças flagraram o crime.



Eu pensei que era um morador do prédio porque ele tava ali onde digita a senha. Pensei… pic.twitter.com/pfcdVGNArp — Descharth (@Descharth) May 2, 2024

Meio News等外媒報導，若昂當時正要叫車去上班，他不認識嫌犯，一開始以為對方只是同公寓住戶，站在門口輸入密碼，孰料一轉身就被壓制，還隱約感覺到刀具貼在皮膚上，遭惡狼威脅不准叫出聲。

若昂的父親5年前遭人持刀殺害，他因此嚇得不知所措，幸好很快就掙脫，奔向正好抵達的計程車。雖然惡狼沒有得逞，坎皮納斯（Campinas）警方仍把此案登記為性侵案，目前仍在追查嫌犯身分與下落。