他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

▲31歲的若昂剛踏出家門,就遭惡狼侵犯。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

巴西聖保羅發生一起駭人事件,廚師若昂(João Alexandrino da Silva)正準備去上班,孰料才剛踏出家門,竟遭色狼從背後抱住,並且強行撫摸生殖器,遭受侵犯的過程,都被監視器給拍下。

根據畫面,此案發生在4月28日凌晨2時左右,嫌犯頭戴毛帽,老早埋伏在公寓門口,趁著受害者轉身關門,立刻將對方緊緊抱住、按在大門上侵犯,同時解開皮帶,掏出生殖器。幸好,若昂持續激烈反抗,在2分鐘內成功逃脫。

VIDEO: HOMEM É ESTUPRADO EM FRENTE AO PRÉDIO ONDE MORA EM CAMPINAS:



O cozinheiro João, 31 anos, foi estuprado na porta do condomínio onde mora. As câmeras de seguranças flagraram o crime.



Eu pensei que era um morador do prédio porque ele tava ali onde digita a senha. Pensei… pic.twitter.com/pfcdVGNArp