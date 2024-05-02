女兒生日去動物園！竟目睹棕熊「生吞活鴨」　全家人驚恐哀號

▲棕熊「杜松子」在遊客面前吞掉小鴨子。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國媽媽芮雪兒（Rachelle）為了慶祝女兒生日，邀請親友前往西雅圖「伍德蘭公園動物園」（Woodland Park Zoo）遊玩，竟目睹一頭母棕熊把小鴨子抓起來，活活吞下肚，現場所有人都驚恐哀號。

根據影片，2歲的母棕熊「杜松子」（Juniper）在岸上徘徊，雙眼緊緊盯著正在游泳的母鴨與小鴨子，牠等待時機成熟，便猛然躍入水池，讓鴨子一家被水波沖散，然後一隻隻吃掉。

遊客們站在玻璃帷幕前，竟意外目睹大自然的「弱肉強食」，一些人發出驚呼，一些人拍打玻璃，一些人哀求杜松子放過小鴨，還有一名女童高喊，「這樣做不太好！」

A brown bear shocked children and adult visitors alike when she dived into a pool to devour several ducklings in her habitat at Woodland Park Zoo in Seattle, Washington, on Tuesday. Video filmed and posted to TikTok by Rachelle shows the bear, Juniper, eyeing the mama duck and… pic.twitter.com/IiFwIh9Oq7 — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) April 30, 2024

芮雪兒當時正好在錄影，於是把事發過程發布到TikTok，開玩笑地形容，杜松子為女兒生日準備一場宛如「國家地理頻道」的戲碼。網友們也在下方留言，「可憐的鴨媽媽」、「這讓我好傷心，我的天啊」、「即使身為一名成年人，我還是無法從這起事件中恢復過來」。

不過，芮雪兒之後也補充回應，孩子們沒有因為這起事件受到創傷，「在我們住的地方，我們一直都能看到野生動物在做自己的事情。」

阿拉斯加野生動物保護中心（Alaska Wildlife Conservation Center）資料指出，儘管對於棕熊而言，鴨子算是非常小型的獵物，但牠們從魚、駝鹿、各種鳥類、樹葉與莓果，幾乎都會吃。