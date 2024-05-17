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社會 社會焦點 保障人權

1張照片讓政大法律系蒙羞！法官幫詐團藏300萬　連夜拎包回老家藏錢

▲▼ 。（圖／）

▲涉詐律師張作詮（左起）、被詐騙集團冒用名義的郭源安律師、發覺律師涉進行偵辦的台北地檢署檢察官郭宣佑、幫詐團藏錢及送錢的橋頭地院法官石育恩2017年是室友。

圖文／鏡週刊

律師鄭鴻威涉洩密給詐騙集團首腦，並充當「軍師」派案給合作律師，檢方日前將他起訴，並在接押庭大爆鄭鴻威藏放一筆現金在橋頭地院法官石育恩辦公室，由於北檢當時根本沒有對此發動偵蒐行動，消息一出，石育恩連夜拎著一個大包包驅車直奔台南老家，後來還跟鄭家人碰面，由於他與詐團軍師有金錢往來，加上有串證與滅證之虞，北檢緊急指揮廉政署發動搜索。

鄭鴻威涉藏放300萬元現金在好友、橋頭地院法官石育恩辦公室，消息曝光後，石主動上簽給橋頭地院院長時竟隱匿只提到10萬元，更私自查詢與承審案件無關的資訊，橋頭地院昨召開自律委員會，認為石有違反法官倫理規範疑慮，已將他移付法官評鑑委員會調查。

鄭鴻威去年間加入「銀河車隊-美國」詐欺集團，專責處理詐團車手被逮後的法律事務，他不但提供一套教戰手則給詐團，還安排律師團替車手辯護。由於他是政治大學法律系畢業，找來政大學弟林佳毅擔任助理，負責管帳和派案，生意好到月入300萬，一群同為政大畢業的同學一起大賺黑心錢也淪為被告遭起訴，讓政大法律系蒙羞。

▲▼ 。（圖／）

▲4人關係圖：涉詐律師張作詮（左起）、被詐騙集團冒用名義的郭源安律師、發覺律師涉進行偵辦的台北地檢署檢察官郭宣佑、幫詐團藏錢及送錢的橋頭地院法官石育恩2017年是室友。（讀者提供）

石育恩雖向自律委員會強調，他沒有濫查資料，因辦案需要才查詢，他也提出和鄭鴻威的對話紀錄，證明鄭鴻威放在他辦公室的300萬元是購屋預付款，絕非外界認知的詐團案件贓款，絕未違法。

不過，他在消息曝光當晚悄悄拎著一只大袋子溜出地院，後來直驅台南老家，後來又和鄭家人密會，究竟其中緣由，有待專案小組查明。


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