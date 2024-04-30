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首例！北極海象屍體「驗出禽流感病毒」　恐傳染北極熊

▲▼挪威斯瓦巴群島（Svalbard） 海象。（圖／VCG）

▲ 斯瓦巴群島海象。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

感染禽流感致死的物種持續增加，挪威一座北極島嶼上出現第一起海象死於禽流感的案例，成為海洋哺乳動物一大憂慮。眼看夏季冰層融化，海象聚集恐怕使病毒擴散；一旦北極熊吃下被感染的海象屍體，也可能遭到傳染。

挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）的萊德森（ Christian Lydersen）向《法新社》說明，這隻海象去年在斯瓦巴群島（Svalbard）的希望島（Hopen）被發現，在德國實驗室檢驗出禽流感病毒，「這是第一次在海象身上發現禽流感」，但因樣本太小，無法確定是H5N1或H5N8毒株。

斯瓦巴群島距離北極約1000公里，位於挪威本島與北極中間，去年約有6隻海象屍體在此被發現。萊德森坦言，其中有海象死於禽流感「並非不可能」。

澳洲聯邦科學與產業研究組織（CSIRO）分子微生物學家Frank Wong表示，此前曾有海獅及海豹死於這種疾病，而海象感染禽流感對海洋哺乳動物來說是重大憂慮。

他說明，禽流感由鴨子、鵝等鳥類傳播，哺乳動物之間零星的感染及傳播可能是因攝入被感染的死鳥，並生活在與其他動物密切接觸的群體中。而海象主要以魚和貝類為食，但有時也會吃海鳥。

萊德森指出，觀測未來發展十分重要，因為夏季冰層融化時，海象往往會聚集在一起。且北極熊若吃下被感染的海象屍體，也有被傳染的風險。

2020年以來，禽流感對牲畜的傷害愈來愈大。另據美國當局，這種病毒已在阿拉斯加殺死一頭北極熊；南極研究人員則指出，南北洲有數千隻海洋哺乳動物死於禽流感。

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