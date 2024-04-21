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「流感」恐掀下次疫情大流行　科學家憂：人們已忘記新冠教訓

▲▼美國疫情,美國紐約,口罩,新冠疫情,世界疫情。（圖／路透）

▲新冠疫情結束後，全球科學家密切關注下一波大流行。圖為紐約街頭。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

全球多名資深科學家警告，在不久後的將來，「流感病毒」將是最可能引發下一波疫情大流行的病原體。德國科隆大學的薩爾曼頓-加西亞（Jon Salmanton-García）指出，新冠疫情結束後，人們似乎已經忘記預防疾病散播的教訓，「人們又開始對自己的手咳嗽、跟別人握手。戴口罩已經消失了。我們重拾舊習慣，可能會因此而後悔。」

《衛報》報導，一項研究針對全球187名資深科學家展開調查，高達57%受訪者認為，某種流感病毒將成為下次全球致命傳染病爆發的原因。

研究作者、德國科隆大學的薩爾曼頓-加西亞說，對於世上大多數科學家而言，流感在很大程度上「仍是疫情大流行可能性的頭號威脅」，因為根據長期研究，它不斷持續演化和變異，「每一年冬天都會出現流感。你可以把這些疫情形容為小規模流行病。它們或多或少受到控制，因為引發疫情的變異株不同，毒性也不夠強。但情況不一定永遠都是這樣。」

▲▼香港疫情,新冠疫情,新冠病毒,香港醫院 。（圖／路透）

與此同時，21%科學家認為，在流感之後、可能性第二高的疫情大流行病因，是一種被稱為「X疾病」的病毒，意指目前在科學界依然未知，卻可能突然出現的病原體，正如新冠病毒2019年年底那樣。

15%科學家認為，新冠病毒仍可能是未來導致疾病大流行的原因。至於其他致命微生物，例如拉薩病毒（Lassa）、立百病毒（Nipah）、伊波拉病毒（Ebola）、茲卡病毒（Zika），僅被1、2%的科學家視為嚴重全球威脅。其他研究細節下周末將在巴塞隆納的歐洲臨床微生物學和傳染病學會（ESCMID）公布。

另一方面，世界衛生組織（WHO）18日指出，人類感染禽流感的病例已達到「令人嚴重擔憂」的程度，首席科學家法拉爾（Jeremy Farrar）警告，這種病毒死亡率「非常高」，宿主已從禽類擴展到哺乳類，並發展出感染人類的能力，儘管目前沒有證據，但下一步仍可能發展出「人傳人」的能力。

世衛警告：人類禽流感病例達「嚴重擔憂程度」　下一步恐是人傳人

 
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