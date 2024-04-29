弒妻詐領保險金！美蛇蠍夫領錢　竟秒下單「充氣娃娃」

▲克莉絲汀（左）遭丈夫科比（右）槍殺。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯州一名男子親手射殺老婆，又偽裝成自殺事件，詐領超過12萬美元（約新台幣390萬元）人壽保險，還在領錢的2天後，購買真人比例充氣娃娃。如今，他因為第一級謀殺罪，被判處終身監禁，50年不得假釋。

CBS報導，這起案件發生於2019年10月底，去年11月宣布量刑，但隨著電視節目「48小時」的播出，再度受到關注。

案發當天早上，科比（Colby Trickle）撥打911表示，26歲妻子克莉絲汀（Kristen Trickle）在家中舉槍自戕，儘管法醫一度判定死因為自殺，但警官布蘭登（Brandon Hauptman）始終懷疑案情不單純。

首先，對於克莉絲汀而言，「自戕」使用的手槍尺寸實在太大了，根本無法自己開槍。她的起床鬧鐘不斷響起，似乎意味著那天原本還有很多計畫，而根據警方經驗，這在輕生案例中並不尋常。檢方聘請的心理學家克里斯蒂安森（Dr. Ashley Christiansen）分析後判定，死者生前的精神狀態，不太可能自殺。

調查人員持續挖掘真相後發現，科比對於自己在美國陸軍預備役（Army Reserve）的過往不斷說謊，還曾事先搜尋保險金領取事宜，甚至在網路上發展出一段婚外情。他領取妻子的2份人壽保險後，在8個月內就花光12萬美元，更耗資近2000美元（約新台幣6.5萬元）購買充氣娃娃。

檢方出庭時提及此事，科比的母親卻宣稱，兒子在喪妻之後噩夢纏身，購買充氣娃娃是為了取得溫暖與慰藉，不是性愛目的。

最終，在2021年7月，科比的第一級謀殺罪與妨礙司法罪成立，2023年11月被判終身監禁，50年不得假釋。

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