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荷晶片巨擘ASML新CEO上任　因應半導體地緣政治角力

▲▼艾司摩爾（ASML）新CEO福克（Frenchman Christophe Fouquet）。（圖／@ASMLcompany）

▲艾司摩爾（ASML）新CEO福克（Frenchman Christophe Fouquet）。（圖／@ASMLcompany）

文／中央社

荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）商務長福克今天接任執行長和總裁，在半導體成為地緣政治戰場之際，持續領導中國業務成為他履新後任務清單的重中之重。

法新社報導，艾司摩爾製造專門生產超薄微晶片的設備，許多全球最先進技術靠這些晶片驅動。此一戰略重要性使得艾司摩爾扮演的角色遠大於商業範疇。

福克（Frenchman Christophe Fouquet）須引領艾司摩爾渡過波濤洶湧的政治水域。美國為首的西方國家擔憂這些技術可能遭用於武器，因此希望限制中國取得這類技術。

由在該公司服務16年的福克接替前執行長韋尼克（Peter Wennink），此一人事任命凸顯延續性。分析家認為，福克掌舵下的艾司摩爾不會發生根本上的轉變。

福克獲任命時已表示：「不應該指望我扭轉乾坤。我認為，我們多年來一直在努力的事情，仍然是我們希望幫艾司摩爾達成的目標。」

在艾司摩爾公布的影片中，韋尼克熱切地拍著現年50歲的福克手臂說：「已經在公司任職這麼久，他認識我們所有顧客、供應商、員工以及股東。」

自2022年擔任艾司摩爾副總裁和商務長以來，福克就一直是韋尼克重要左右手。

巴克萊（Barclays）分析家柯爾茲（Simon Coles）告訴法新社：「我預估方向不變。這位新執行長協助制定並規劃當前策略，因此我們預估（策略）會延續下去。」

福克最關心的事項之一將會是中國。荷蘭當局今年1月撤銷艾司摩爾部分先進機台對中國的出口許可，使北京氣得跳腳。

艾司摩爾最新公布的財報顯示，中國占總銷售比重達49%，但整體訂單遜於市場預期，拖累其股價大跌。

福克曾說，要使半導體產業供應鏈脫鉤「非常困難而且代價不菲」。

他去年接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時說，「人們遲早會理解，合作才是在半導體產業取得成功的唯一途徑。」

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