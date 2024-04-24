機長廣播一半「突下跪求婚」！空姐嬌羞點頭　浪漫擁吻超感人

▲機長廣播到一半，突然單膝下跪求婚。（圖／翻攝Facebook／LOT Polish Airlines，下同。）

記者吳美依／綜合報導

波蘭航空（Polish Airlines）機師漢克（Konrad Hanc）向乘客廣播到一半，突然談論起「航班上一個特別的人」，接著紅著眼眶，單膝下跪求婚，他氣質出眾的空姐女友寶拉（Paula）難掩幸福笑容，也立刻答應了。2人在乘客的祝福下浪漫擁吻，相關影片在網路上瘋傳。

漢克透露，自己跟寶拉是在飛往南部城市克拉科夫（Krakow）時認識的，因此如今決定在相同的航班上求婚。

根據影片，漢克從駕駛艙走出來，一邊透過廣播系統自我介紹，一邊吐露，「今天的航班上有一個非常特別的人……女士先生們，大約一年半前，我在這份工作上認識了最了不起的人，改變了我的生活。」此時，他已經眼泛淚光，單膝下跪後，溫柔地看著寶拉問道，「妳對我來說是最珍貴的，妳是我最美好的夢想成真，這就是為什麼我要請妳幫個忙，親愛的。妳願意嫁給我嗎？」

伴隨乘客們的歡呼，寶拉從走道另一端跑過來，投入未來丈夫的懷中。她太過激動，甚至慌得詢問同事，要把戒指戴在哪隻手的無名指上。

此時，遠處乘客們已經坐不住，語帶期盼地大聲詢問，「她答應了嗎？」漢克才開心喊道，「她答應了！」2人幸福擁吻，更讓客艙瞬間爆出鼓掌與尖叫。

這段影片發布後，來自世界各地的網友們也紛紛留言，「我好愛這個，甜蜜的一對」、「愛瀰漫在空氣中」、「來自舊金山，給予你們倆祝福。」