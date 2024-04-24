　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機長廣播一半「突下跪求婚」！空姐嬌羞點頭　浪漫擁吻超感人

▲▼機長廣播一半「突下跪求婚」！空姐嬌羞點頭　浪漫擁吻超感人。（圖／翻攝Facebook／LOT Polish Airlines）

▲機長廣播到一半，突然單膝下跪求婚。（圖／翻攝Facebook／LOT Polish Airlines，下同。）

記者吳美依／綜合報導

波蘭航空（Polish Airlines）機師漢克（Konrad Hanc）向乘客廣播到一半，突然談論起「航班上一個特別的人」，接著紅著眼眶，單膝下跪求婚，他氣質出眾的空姐女友寶拉（Paula）難掩幸福笑容，也立刻答應了。2人在乘客的祝福下浪漫擁吻，相關影片在網路上瘋傳。

漢克透露，自己跟寶拉是在飛往南部城市克拉科夫（Krakow）時認識的，因此如今決定在相同的航班上求婚。

根據影片，漢克從駕駛艙走出來，一邊透過廣播系統自我介紹，一邊吐露，「今天的航班上有一個非常特別的人……女士先生們，大約一年半前，我在這份工作上認識了最了不起的人，改變了我的生活。」此時，他已經眼泛淚光，單膝下跪後，溫柔地看著寶拉問道，「妳對我來說是最珍貴的，妳是我最美好的夢想成真，這就是為什麼我要請妳幫個忙，親愛的。妳願意嫁給我嗎？」

▲▼機長廣播一半「突下跪求婚」！空姐嬌羞點頭　浪漫擁吻超感人。（圖／翻攝Facebook／LOT Polish Airlines）

▲▼機長廣播一半「突下跪求婚」！空姐嬌羞點頭　浪漫擁吻超感人。（圖／翻攝Facebook／LOT Polish Airlines）

伴隨乘客們的歡呼，寶拉從走道另一端跑過來，投入未來丈夫的懷中。她太過激動，甚至慌得詢問同事，要把戒指戴在哪隻手的無名指上。

此時，遠處乘客們已經坐不住，語帶期盼地大聲詢問，「她答應了嗎？」漢克才開心喊道，「她答應了！」2人幸福擁吻，更讓客艙瞬間爆出鼓掌與尖叫。

這段影片發布後，來自世界各地的網友們也紛紛留言，「我好愛這個，甜蜜的一對」、「愛瀰漫在空氣中」、「來自舊金山，給予你們倆祝福。」

Engagement on board

Engagement on board LOT! Captain Konrad proposed to Stewardess Paula during a flight to Kraków, the city where they first met. You won't see anything more touching today ????

LOT Polish Airlines 發佈於 2024年4月22日 星期一
ET快訊
賴清德認擁「2支勞力士」　親曝價值：僅10多萬
外資大買台股298億元！敲進長榮航最多　4檔ETF居前十
役男抽籤！女議員代兒抽中「籤王海陸」　全場拍手通過
快訊／富凱飯店準備開拆！　縣府工人焚香求平安
小禎「緊急送醫後」首露面！　才怒譙黃子佼「噁心」再度發聲
快訊／把虎航東京、大阪旅客送上同班機！　桃勤道歉了
台體大王牌投手昏迷中！　同學集氣：該起床了
花蓮「地層異常破碎」餘震多！　前氣象局長：3個月後趨於平靜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

囚犯集體越獄「鑿牆逃亡」　鑽出洞驚見一群警察在開會

遊韓注意！梨泰院驚現「詭異巧克力」　吃下去恐被撿屍

監控北韓！南韓「BTS任務」成功發射衛星　與南極基地交換信號

花蓮地震　日本311災區國中生「募款回報台灣恩情」

美通過法案限期字節跳動撤資　TikTok動向一次看

日本744個市町村恐消失！　專家：30年內「年輕女性人口減半」

機長廣播一半「突下跪求婚」！空姐嬌羞點頭　浪漫擁吻超感人

十字交疊女屍身分曝！犯案用車「發現血跡、駕照」　他遭大哥威脅

醉女喝到斷片被2男帶走性侵　身上殘留DNA查出「男警官犯案」

日本61歲男酒駕追撞公車！　警一查「竟是大學教授」

5歲韓妹不捨得回國落淚！　離別台灣奶奶：想我看照片

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

花蓮「群震狂搖」一天200起　學者揭成因：區塊地殼破裂

統帥倒塌瞬間

林襄地震「沒穿內衣」猶豫要不要跑　韓瑜快得創傷症候群「睡覺全副武裝」

花蓮6.3大地震　富凱大飯店傾斜

花蓮6.3強震　統帥大樓傾斜「1、2樓壓扁」

一粒爆紅遭負評「盡量不去看」　Rina避談同居球星陳昱瑞

花蓮凌晨發生6.3地震　富凱飯店傾斜警急封路

大馬2機墜毀10死！　高空相撞瞬間「碎片噴飛」

囚犯集體越獄「鑿牆逃亡」　鑽出洞驚見一群警察在開會

遊韓注意！梨泰院驚現「詭異巧克力」　吃下去恐被撿屍

監控北韓！南韓「BTS任務」成功發射衛星　與南極基地交換信號

花蓮地震　日本311災區國中生「募款回報台灣恩情」

美通過法案限期字節跳動撤資　TikTok動向一次看

日本744個市町村恐消失！　專家：30年內「年輕女性人口減半」

機長廣播一半「突下跪求婚」！空姐嬌羞點頭　浪漫擁吻超感人

十字交疊女屍身分曝！犯案用車「發現血跡、駕照」　他遭大哥威脅

醉女喝到斷片被2男帶走性侵　身上殘留DNA查出「男警官犯案」

日本61歲男酒駕追撞公車！　警一查「竟是大學教授」

詹皇、羅素怨被打到沒哨音　裁判報告只認「漏判」約基奇違例

聯電Q1每股賺0.84元　預期Q2晶圓出貨量上升

妹子下體「綠膿像瀑布流出來」　醫：真的爛掉了！真相超怒

金融女主管投資虛擬幣被騙千萬　刑事局抄11詐團...扣3.2億泰達幣

日本環球影城宣布　「超級任天堂世界」最新園區延期開幕

台東20年老車突起火！母子驚險逃生　輪胎爆炸巨響嚇壞民眾

達麗拿下北高雄首件捷運聯開案　將斥27億蓋23層住商大樓

缺席凍漲電價協商　綠強調「一切按程序」：盼在野黨勿政治凌駕專業

囚犯集體越獄「鑿牆逃亡」　鑽出洞驚見一群警察在開會

星巴克夏日系列滿滿風情　手裡就有小海洋

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

國際熱門新聞

30公分巨雕！他上瑜珈課被轟出來

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

日觀光客免稅　擬改為「先付後退」

研究：外星生物恐怕不是「綠綠的」

CNN記者：中國威脅下「寧住台灣」而非美國

珍珠奶茶熱潮急退！　春水堂靠1招重新席捲日本市場

女兒9歲還在哺乳！　媽堅持「她不說停我就不會停」被譙爆

一家8口吃萬元霸王餐　店家超狠公審曝長相

女醫生「治療女病患」死亡較低　研究曝主因

波音737又出包！剛起飛「輪胎掉落」緊急折返

即／美參院通過950億美元「援烏以台法案」

安倍派議員閃辭原因曝！　認了包養嫩妹

格鬥男欺負舉牌女郎惹眾怒　下場被圍毆K爆

女喝到斷片被2男性侵　DNA查出男警官犯案

更多熱門

相關新聞

中國60萬YTR拍新竹火車站「看舊中國必須去台灣」

中國60萬YTR拍新竹火車站「看舊中國必須去台灣」

一名擁有60萬粉絲的中國YouTuber貼出一段13秒的影片，拍攝地點為新竹火車站，影片中寫著「要看舊中國必須去台灣」，嘲諷火車站老舊、落後，發布3天累積3.7萬觀看次數，不少中國網友在影片底下留言贊同，此舉惹怒大批台灣網友，留言砲轟「這是個古蹟型的火車站，你懂什麼！」

「原本沒打算養貓」　女分享主子幸福片爆紅

「原本沒打算養貓」　女分享主子幸福片爆紅

66萬名考生注意！機車考照筆試增危險感知影片題　6/5起上路

66萬名考生注意！機車考照筆試增危險感知影片題　6/5起上路

男友水下求婚　還沒聽到「我願意」竟溺斃

男友水下求婚　還沒聽到「我願意」竟溺斃

貓躺媽身上感受胎動瞪大雙眼震驚

貓躺媽身上感受胎動瞪大雙眼震驚

關鍵字：

求婚波蘭航空空姐浪漫影片

讀者迴響

熱門新聞

傳黃子佼給1億安家費「要孟耿如3年不離婚」！

小S大女兒Elly爆「申請上美國頂尖名校」

爆演藝圈「2豬哥男星」性侵！3女淚控遭硬上：都很噁

台灣馬拉松「傳奇人物」爆不倫人妻　約跑變約砲直擊

地震前兆？花蓮濟慈路河堤22日馬陸大軍狂竄

快訊／國1凌晨嚴重事故　成立緊急應變小組

西半台灣恐紫爆　下波雨更大時段出爐

直擊NONO內湖現蹤！無神模樣全被拍

Lulu與「萬秀金孫」地下婚約告吹！

課上一半傳巨大聲響　女大生校園墜樓身亡

手滑傳醜照「LINE卻無法收回」　一票人現在才知！

高雄曳引車頭左轉遭撞　駕駛噴出車外慘死

30公分巨雕！他上瑜珈課被轟出來

中興湖抽乾　大量外來種震驚日本人

大家源工廠晚間全面燃燒！現場一片火海

更多

最夯影音

更多

5歲韓妹不捨得回國落淚！　離別台灣奶奶：想我看照片

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

花蓮「群震狂搖」一天200起　學者揭成因：區塊地殼破裂

統帥倒塌瞬間

林襄地震「沒穿內衣」猶豫要不要跑　韓瑜快得創傷症候群「睡覺全副武裝」

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面