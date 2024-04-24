紐約機場險釀「5機相撞」事故　機長急停飛喊：跑道上有其他飛機

▲瑞士航空。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約甘迺迪國際機場上週差點發生「5架飛機」相撞的重大意外，所幸瑞士航空機師機警發現，立刻決定停飛，才避免恐怖情況發生。目前美國聯邦航空局已展開調查。

根據ABC 7報導，這起事件發生在4月17日，當時紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）一架飛往蘇黎世的瑞士航空（Swiss Air）客機獲准起飛後，正在跑道加速。但就在此時，瑞士航空機師注意到管制中心也批准了另外4架飛機同時垂直穿越同一條跑道，代表這4架飛機將進入「相撞航線」。

為了避免可能的災難，機師當下決定停止起飛，並立刻告知塔台，「我們拒絕起飛，跑道上有其他飛機。」對於這次的機師快速反應，瑞士航空公司也給予高度肯定「由於我們的機組人員高度警覺並迅速應對，潛在的危險局勢很快就被解決。」

然而，美國航空專家南斯（John Nance）對這次事件提出質疑，「讓4架飛機穿過正在運行的跑道，而管制員卻沒有與其他管制員進行交談，這可能表示存在特殊的壓力。這是問題之一，類似情況在全國各地發生太多次了嗎？」

此外，雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）在16日也差點發生類似意外，當時塔台允許西南航空（Southwest Airlines）在跑道上滑行，但與此同時有一架捷藍航空（JetBlue）班機正準備在同一跑道起飛，

塔台注意到後立刻通知，「西南航空停止！西南航空2937停止！」據了解，當時2架客機在跑道上相距不到400英尺（約120公尺），最後捷藍航空的班機緊急煞車才未釀成大禍。