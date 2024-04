紐約機場險釀「5機相撞」事故　機長急停飛喊：跑道上有其他飛機

▲瑞士航空。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約甘迺迪國際機場上週差點發生「5架飛機」相撞的重大意外,所幸瑞士航空機師機警發現,立刻決定停飛,才避免恐怖情況發生。目前美國聯邦航空局已展開調查。

根據ABC 7報導,這起事件發生在4月17日,當時紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)一架飛往蘇黎世的瑞士航空(Swiss Air)客機獲准起飛後,正在跑道加速。但就在此時,瑞士航空機師注意到管制中心也批准了另外4架飛機同時垂直穿越同一條跑道,代表這4架飛機將進入「相撞航線」。

為了避免可能的災難,機師當下決定停止起飛,並立刻告知塔台,「我們拒絕起飛,跑道上有其他飛機。」對於這次的機師快速反應,瑞士航空公司也給予高度肯定「由於我們的機組人員高度警覺並迅速應對,潛在的危險局勢很快就被解決。」

然而,美國航空專家南斯(John Nance)對這次事件提出質疑,「讓4架飛機穿過正在運行的跑道,而管制員卻沒有與其他管制員進行交談,這可能表示存在特殊的壓力。這是問題之一,類似情況在全國各地發生太多次了嗎?」

此外,雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)在16日也差點發生類似意外,當時塔台允許西南航空(Southwest Airlines)在跑道上滑行,但與此同時有一架捷藍航空(JetBlue)班機正準備在同一跑道起飛,

塔台注意到後立刻通知,「西南航空停止!西南航空2937停止!」據了解,當時2架客機在跑道上相距不到400英尺(約120公尺),最後捷藍航空的班機緊急煞車才未釀成大禍。

