英國通過爭議法案　非法移民「全送到非洲盧安達」

▲英格蘭南部多佛（Dover）海岸外，有1艘英國邊境管理當局船隻，載著20名身穿救生衣的移民。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國政府23日通過一項新法案，冒險渡海到英國尋求庇護的非法移民，將被遣送至非洲國家盧安達。但就在法案通過的同時，一艘從法國出發、滿載約110名移民的船隻在英吉利海峽翻覆，導致包括一名兒童在內的5人喪生。

英國國會在船難發生數小時前，剛通過一項新法案，準備將尋求庇護者送至盧安達，而非在英國等待審核。阻止移民湧入是英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的重要政策之一，英國當局認為，這項新法案將使移民有所顧忌。

然而，人權團體與批評者則認為這是不人道的做法。英國內政大臣柯維立（James Cleverly）則表示，必須阻止船難悲劇再次發生。

該法案預計將在本週獲得英國國王查爾斯三世（King Charles III）的御准（Royal Assent），正式成為法律。蘇納克預估，遣送移民的航班將在10至12週內啟航。

法國地方官員畢昂（Jacques Billant）透露，這艘從法國北部小鎮維姆赫（Wimereux）出發、滿載約110名移民的船隻在距離海岸數百公尺處引擎突然停擺，導致多人落水。

救援人員趕到現場成功救出47人，其中4人經送醫後無生命危險。然而，仍有57人堅持留在船上，他們成功重啟引擎後，繼續駛向英國。