斯里蘭卡賽車「衝出賽道」直撞人群！　釀7死、20傷

▲斯里蘭卡賽車直撞人群造成至少7人死亡、20人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡軍校21日舉辦賽車比賽，結果其中一輛車突然偏離賽道，直接高速衝向一旁觀眾，造成至少7人死亡、20人受傷，死者包含一名年僅8歲的女童。

▲紅色賽車突然偏離賽道，直接撞向觀眾和主辦的工作人員。（圖／達志影像／美聯社）



根據南華早報、BBC報導，斯里蘭卡軍方在位於迪亞塔拉瓦（Diyatalawa）的軍校主辦第28屆越野賽車比賽，現場聚集超過10萬名觀眾。警方發言人指出，有一輛紅色賽車突然偏離賽道，直接撞向觀眾和主辦的工作人員。

從曝光的畫面可以看到，紅色車輛突然高速衝撞觀眾區，民眾驚嚇奔逃，現場一片混亂，大批觀賽者紛紛上前幫忙，比賽隨即喊卡。造成至少7人死亡、20人受傷，死者包含一名年僅8歲的女童，還有3名傷者命危。

目前警方正在調查事發原因。