斯里蘭卡賽車「衝出賽道」直撞人群！　釀7死、20傷

▲斯里蘭卡賽車直撞人群造成至少7人死亡、20人受傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

斯里蘭卡軍校21日舉辦賽車比賽,結果其中一輛車突然偏離賽道,直接高速衝向一旁觀眾,造成至少7人死亡、20人受傷,死者包含一名年僅8歲的女童。

▲紅色賽車突然偏離賽道,直接撞向觀眾和主辦的工作人員。(圖/達志影像/美聯社)



根據南華早報、BBC報導,斯里蘭卡軍方在位於迪亞塔拉瓦(Diyatalawa)的軍校主辦第28屆越野賽車比賽,現場聚集超過10萬名觀眾。警方發言人指出,有一輛紅色賽車突然偏離賽道,直接撞向觀眾和主辦的工作人員。

從曝光的畫面可以看到,紅色車輛突然高速衝撞觀眾區,民眾驚嚇奔逃,現場一片混亂,大批觀賽者紛紛上前幫忙,比賽隨即喊卡。造成至少7人死亡、20人受傷,死者包含一名年僅8歲的女童,還有3名傷者命危。

目前警方正在調查事發原因。

WARNING: This video contains footage some viewers may find distressing.



Fatal crash at Fox Hill Super Cross event in Diyatalawa, Sri Lanka claims 7 lives and leaves 21 injured.#FoxHillSuperCross #slnews #srilanka #newslk #srilankanews #sinhalanews #colombo #jaffna #lka pic.twitter.com/b8Rg96mrAS