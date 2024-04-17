誤把鈔票扔碎紙機「1萬日元碎成紙屑」　他花3周神還原

▲原PO花了3周的時間才還原鈔票。（圖／X）



圖文／鏡週刊

相信許多人都有把鈔票毀損的經驗，但是日本有位男子竟在把文件扔碎紙機時，不小心把錢放進了文件的信封裡，導致1萬日元（約新台幣2103元）碎得超徹底，而後花了3周才還原鈔票，所幸帶到日本央行成功兌換。

據日媒報導，近日有位日本網友在社群平台X上發文指出，最近父親在工作中，將不必要的文件扔到碎紙機時，不小心把1萬日元的鈔票放進了文件的信封裡。隨後，父親將所有紙屑帶回家中，並跟原PO提議「如果你把所有的紙屑黏起來，把錢拿回來，我就把錢給你。」就這樣，原PO接受了難度極高的挑戰。

▲原PO父親誤把鈔票扔碎紙機。（圖／X）



而後，原PO向銀行詢問了鈔票變成紙屑的兌換條件，但不幸的是對方先回絕了，但也提及要兌換的必要條件就是紙屑要被認定為「同一張鈔票的碎片」，央行的代表也表示「如果你有撕破的鈔票，請盡可能用紙膠帶等將其黏貼在一起，黏貼時要讓2面都可見，請注意不要將不同鈔票的紙片貼在一起，檢查序號、匹配圖案、檢查顏色。」

於是，原PO花了3周的時間，將破碎的鈔票小心翼翼的用膠帶拼湊起來並黏在一起，他也在X上開心的說「那張破損的1萬日元鈔票，讓你們久等了，現在已經安全回來了！感謝日本銀行在這種情況下原諒我！」

▲原PO花了3周的時間才還原鈔票。（圖／X）



此文一出，有7.2萬個用戶紛紛為他按讚，網友看到他的辛苦傑作則留言讚嘆，「這真是太神奇了」、「就像馬賽克藝術」、「價值1萬日圓以上的作品」。

延伸閱讀

▸ 一家三口租屋8年…婆家有2間空房她問「回去住」？ 網急喊：回去只是跳坑

▸ 一輩子清白被黃子佼毀了？陶晶瑩洩「張小燕私下對話」：她心情不太好

▸ 八里籃球場驚見「男屍吊掛球架」！家屬拒領遺體冷回：政府處理掉就好