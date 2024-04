快訊／雪梨商場爆隨機砍人！　現場傳槍響上百人緊急撤離

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲雪梨大型商場Westfield Bondi Junction今(13)發生持刀傷人事件,已知4人被刺,現場傳出槍聲,商場內數百人緊急撤離。經初步研判,此案為隨機犯案。

News.com.au報導,多輛警車、救護車已抵達現場,警用直升機升空盤旋。根據流傳的畫面顯示,多名在商場的民眾從空橋快速逃離。當局警告民眾避開案發現場。

另據東網,現場多人衣服染血,警方已拉起封鎖線。

Incident at Bondi Junction Westfield.



Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out.



People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk