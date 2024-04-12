沉睡磁星突甦醒！狂震發射「不尋常電波」　科學家驚呆：前所未見

▲科學家透過穆里揚望遠鏡發現，磁星XTE J1810-197在甦醒後行為異常詭異，下同。（圖／翻攝自CSIRO）

記者葉睿涵／編譯

距離地球8100光年的磁星XTE J1810-197，在2008年沉睡後，突然於2018年甦醒，又開始發出無線電波。不過，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）最近透過帕克斯天文台（Parkes）的穆里揚望遠鏡（Murriyang）探測到，這顆磁星出現了前所未見的怪異表現，發出大量不尋常的射電脈衝，彷彿整顆星體都在搖晃一樣。

CSIRO發表在《自然天文學》上的研究結果顯示，XTE J1810-197是已知距離地球最近的磁星之一。它在2003年因為發出大量無線電波，而被科學家們發現，不過這顆磁星卻在2008年突然沉靜下來，直到2018年底又再次「甦醒」，重新活躍了起來。

一般而言，磁星屬於中子星的一種，它具有極強的磁場，通常會發出線性偏振波。然而，XTE J1810-197所發出的卻是圓偏振電波輻射，而且其訊號變化快速而複雜，與先前觀測到的其他磁星有所不同，前所未見的現象令科學家們深感意外。

CSIRO天體物理學家洛爾（Marcus Lower）領導的研究團隊對這一現象進行了深入研究後認為，XTE J1810-197快速變化的圓偏振光訊號，突顯了磁星表面複雜的物理過程，而此一現象對於理解強磁場環境產生的現象至關重要。

德國馬克斯普朗克無線電天文學研究所研究員德斯維尼斯（Gregory Desvignes）則表示，他的研究團隊沒有料到XTE J1810-197的訊號會如此有系統地變化，而且它的電波偏振變化顯示波束相對於地球的方向出現轉變。

研究人員認為，這是因為磁星結構出現了些微不對稱，導致它像陀螺旋轉一樣擺動，但令他們意外的是，這樣的擺動在幾個月內迅速減少，最終完全停止。研究人員也觀察到，XTE J1810-197的行為與其他磁星不同，可能與其磁極上方的過熱等離子體有關。 這種等離子體的作用類似極化過濾器，影響著訊號的傳播和表現。 然而，具體的機制和原因仍有待進一步研究和確定。