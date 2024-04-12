　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沉睡磁星突甦醒！狂震發射「不尋常電波」　科學家驚呆：前所未見

▲▼XTE J1810-197在甦醒後行為異常詭異。（圖／翻攝自CSIRO）

▲科學家透過穆里揚望遠鏡發現，磁星XTE J1810-197在甦醒後行為異常詭異，下同。（圖／翻攝自CSIRO）

記者葉睿涵／編譯

距離地球8100光年的磁星XTE J1810-197，在2008年沉睡後，突然於2018年甦醒，又開始發出無線電波。不過，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）最近透過帕克斯天文台（Parkes）的穆里揚望遠鏡（Murriyang）探測到，這顆磁星出現了前所未見的怪異表現，發出大量不尋常的射電脈衝，彷彿整顆星體都在搖晃一樣。

CSIRO發表在《自然天文學》上的研究結果顯示，XTE J1810-197是已知距離地球最近的磁星之一。它在2003年因為發出大量無線電波，而被科學家們發現，不過這顆磁星卻在2008年突然沉靜下來，直到2018年底又再次「甦醒」，重新活躍了起來。

一般而言，磁星屬於中子星的一種，它具有極強的磁場，通常會發出線性偏振波。然而，XTE J1810-197所發出的卻是圓偏振電波輻射，而且其訊號變化快速而複雜，與先前觀測到的其他磁星有所不同，前所未見的現象令科學家們深感意外。

▲▼XTE J1810-197在甦醒後行為異常詭異。（圖／翻攝自CSIRO）

CSIRO天體物理學家洛爾（Marcus Lower）領導的研究團隊對這一現象進行了深入研究後認為，XTE J1810-197快速變化的圓偏振光訊號，突顯了磁星表面複雜的物理過程，而此一現象對於理解強磁場環境產生的現象至關重要。

德國馬克斯普朗克無線電天文學研究所研究員德斯維尼斯（Gregory Desvignes）則表示，他的研究團隊沒有料到XTE J1810-197的訊號會如此有系統地變化，而且它的電波偏振變化顯示波束相對於地球的方向出現轉變。

研究人員認為，這是因為磁星結構出現了些微不對稱，導致它像陀螺旋轉一樣擺動，但令他們意外的是，這樣的擺動在幾個月內迅速減少，最終完全停止。研究人員也觀察到，XTE J1810-197的行為與其他磁星不同，可能與其磁極上方的過熱等離子體有關。 這種等離子體的作用類似極化過濾器，影響著訊號的傳播和表現。 然而，具體的機制和原因仍有待進一步研究和確定。

ET快訊
20台冷氣「1樓到頂樓都恆溫」　老司機見旁邊亮點！真相神展開
徐巧芯再秀陳建名「高清無剪輯」摟女歌手影片
快訊／國三生割喉案！「乾妹」確定羈押
沉睡磁星突甦醒！狂震發射「不尋常電波」　科學家驚呆
東華大學災損20億　「捐款僅2千萬」
啦啦隊女孩少鹽月入不到2萬　現身法庭
捕獲22.8kg「超巨地震魚」！民眾驚呼
天王星「義氣雞」跳下又回來　堅持陪伴「倒吊雞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓執政黨國會改選慘敗　醫療改革恐延緩一年

沉睡磁星突甦醒！狂震發射「不尋常電波」　科學家驚呆：前所未見

北海道海岸沙丁魚爆量！民眾嗨翻「釣到100條」　日網憂地震前兆

遇上亂流別害怕！機師解密「3關鍵」　最易受傷時機曝光

CT照出「可疑陰影」醫生卻不在意！發現已3期　日老翁肺癌逝

恐怖「死亡島」再傳命案！英男酒吧狂歡後失蹤　離奇陳屍臭水溝

凱特患癌後首露面！威廉攜10歲喬治現身　激動揮拳加油畫面曝

日本競輪選手進「低壓氧艙」訓練突失去意識！　命危送醫未脫險

日本人口流失問題嚴重！過去1年「減少83萬人」　相當一座政令都市

俄音樂廳遭血洗144死！　FBI警告：美國可能發生類似恐攻

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

天王星「一隻雞」獲救！

白癡公主.茵聲合體李明珊狂歪樓　「比胸部大小」她自嘲：我是圖釘

一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

2土撥鼠打架搭肩左右互推　神同步探頭！網：跳探戈？

花蓮搜救犬「突跳進溪水」 游完繼續尋找新加坡夫妻

3貓待援！愛貓男爆發口角天王星受災戶痛哭吐血

A-Lin登日本「THE FIRST TAKE」　一鏡到底飆《有一種悲傷》

吳宗憲爆黃子佼拍少女裸照 夜夜秀消音｜20240411 ET午間新聞

南韓執政黨國會改選慘敗　醫療改革恐延緩一年

沉睡磁星突甦醒！狂震發射「不尋常電波」　科學家驚呆：前所未見

北海道海岸沙丁魚爆量！民眾嗨翻「釣到100條」　日網憂地震前兆

遇上亂流別害怕！機師解密「3關鍵」　最易受傷時機曝光

CT照出「可疑陰影」醫生卻不在意！發現已3期　日老翁肺癌逝

恐怖「死亡島」再傳命案！英男酒吧狂歡後失蹤　離奇陳屍臭水溝

凱特患癌後首露面！威廉攜10歲喬治現身　激動揮拳加油畫面曝

日本競輪選手進「低壓氧艙」訓練突失去意識！　命危送醫未脫險

日本人口流失問題嚴重！過去1年「減少83萬人」　相當一座政令都市

俄音樂廳遭血洗144死！　FBI警告：美國可能發生類似恐攻

全球豪宅房市2023逆勢上漲！　馬尼拉漲幅「領先杜拜」居冠

金恩盃中華隊吞4連敗　明年降級亞大區二級

桃園球場整修虛心接受意見　樂天強調與體育局互相協助

徐巧芯再秀陳建名「高清無剪輯」摟女影片　旁人：哥哥今天喝很多齁

新加坡隔間租金每月1.4萬　網友罵：叫人睡儲物架太過分

快訊／國三生割喉案！法院裁定「乾妹」羈押　這些人可探視

「最懂海的男人」遭約談　台驊：全力配合調查、業務無影響

甜馨送「世界上最好爸爸」獎盃當禮物！　賈乃亮自豪曬合照：開心

《SMTM》出身Skyminhyuk捲校園霸凌案！　IG長文澄清：我變有名了

排便冒2症狀！　60歲男腸癌第四期擴散

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

陌生來電「喂，有聽到嗎」千萬別回答！

日全食轉播突切畫面　驚見超巨大睪丸

水原每天下25注　向銀行「謊稱是大谷」匯款

越南女首富詐騙3900億「被判死刑」

前美式足球明星O.J.辛普森病逝

兒子「毛多到像狼人」！媽自責「懷孕吃貓」受詛咒

越南女首富詐3900億判死　BBC揪疑點

獨旅「行李放廁所外」遭偷翻　網：不單純

快訊／越南女首富張美蘭遭判死刑

女占星家PO完日全食　突殺死男友摔死女嬰

31歲台男遭爆頭藏屍行李箱　槍手是台灣人

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

沉睡磁星突甦醒！電波不尋常　科學家驚呆

55歲女星宣布懷孕！小31歲尪：85萬值了

更多熱門

相關新聞

咖啡要點Flat White！女友回國「全身澳洲病」

咖啡要點Flat White！女友回國「全身澳洲病」

近年來「台灣人赴澳打工度假」相當流行，不少年輕人選擇飛往遠在南半球的澳洲，一邊旅遊一邊打工賺錢，有男網友表示，女友去澳洲打工度假1年了，回來後整個人像得了「澳洲病」一樣，除了有微微的優越感之外，只要看到澳洲相關的東西都會很興奮，面膜、保養品、飲食等等都一定要澳式，讓他很不解。

喜鵲和狗狗好友被拆散　80萬粉絲心碎：讓牠回家

喜鵲和狗狗好友被拆散　80萬粉絲心碎：讓牠回家

維基解密案出現轉機　拜登：考慮放過亞桑傑

維基解密案出現轉機　拜登：考慮放過亞桑傑

澳洲鼎泰豐7年苛扣薪水做假帳　遭罰8677萬

澳洲鼎泰豐7年苛扣薪水做假帳　遭罰8677萬

500人斬網美經驗談　男人都犯1個錯

500人斬網美經驗談　男人都犯1個錯

關鍵字：

澳洲紐澳要聞磁星XTEJ1810-197穆里揚望遠鏡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓女歌手朴寶藍過世！

統神YouTube頻道關閉！

威秀擠滿人！他「經歷140分鐘排隊決戰」

快訊／乾哥、乾妹家人發聲！盼接受制裁「好好反省」

慈妹出國被拍「未P原圖」C級上胸全看光

夫妻「祖父母」竟是兄妹　結婚4年被判無效

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

「零負評YouTuber是她」！大票推：唯一認真看完

獨／割喉案乾妹父母「被失業」　以車為家流浪至今

開嗆苗博雅把自己當勝利者！統神再淚崩

朴寶藍剛推新歌「喝酒去廁所」突猝逝　友人嚇壞⋯警方屍檢查死因

面試問「牛奶倒大海怎拿回」　他妙答被錄取

LINE隱藏功能曝「一秒複製整排訊息」！網看呆

雲林某國中生浴廁劑倒湯桶！老師試喝也中

顏值高有內涵！最容易被暗戀TOP3星座

更多

最夯影音

更多

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

天王星「一隻雞」獲救！

白癡公主.茵聲合體李明珊狂歪樓　「比胸部大小」她自嘲：我是圖釘

一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面