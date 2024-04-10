超猛！58歲女「做棒式4小時30分」　打破金氏世界紀錄

記者閔文昱／綜合報導

「棒式」（Plank）被不少民眾總認為難度偏高，身體要撐著1分鐘或以上，實際做起著實累人，讓人容易放棄。不過，加拿大58歲女子唐娜．王爾德（Donna Jean Wilde）近日以4小時30分11秒的驚人成績打破了先前紀錄，登上新的女子紀錄保持人寶座。

綜合外媒報導，唐娜12年前曾因故手腕骨折，導致她無法跑步、舉重，也因此她開始練習棒式動作，並在過程中發現，「我能在一邊做棒式時一邊看書或看電影時，所以我就徹底愛上這個運動了。」而為了挑戰世界紀錄，她每天就會花6小時做棒式，並拆成2次完成。

▲唐娜以4小時30分11秒的成績，打破女子棒式世界紀錄。（圖／翻攝自金氏紀錄官網，下同）

此前的女子棒式世界紀錄是2019年創下的4小時19分鐘紀錄。唐娜分享道，此次的挑戰前2小時時間過得很快，但隨著時間推移難度也越來越高，到了最後30分鐘尤其煎熬，必須努力調整呼吸並保持冷靜，最終她的成績為4小時30分11秒，比原紀錄多了11分鐘之多。

與唐娜結縭40年的丈夫表示，唐娜的手部和手臂患有慢性疼痛，但這並未阻止她將獎項帶回家，因為她「擁有世界上獨一無二的能力」。唐娜的兒子則說，從小就看著媽媽不斷超越自我，且一直保持健康活躍的狀態，「有時我們剛起床，媽媽就已經跑了4英里了」。

至於男子棒式世界紀錄，目前以來自捷克的薩列克（Joska Salek）以9小時38分47秒的時間所保持。