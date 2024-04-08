渣男吵架打女友！路人看不過「打掉他眼球」　被依殺人未遂起訴

▲美國26歲男子出手將推倒女友的渣男打成重傷。（圖／Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州26歲男子雷南德（Elijah Reynante）去年9月目擊一對情侶在路邊吵架，男方更動手推倒女友，而雷南德看不下去出聲制止，結果卻與對方發生扭打，最後雷南德用鏟子砸向對方頭部，導致對方「眼球脫落」重傷，後來雷南德被檢方依謀殺未遂、重傷害等重罪起訴。

根據《聖荷西信使報》報導，這起事件發生在2023年9月5日晚間，當時雷南德在康特拉科斯塔郡（Contra Costa County）灣角（Bay Point）目擊一對情侶在路邊吵架，男方更在一怒之下將女友推倒，這時雷南德看不下去，所以走上前告訴對方，「老兄，你不能打女人。」

結果兩人一言不合扭打在一起，目擊者表示，當時雷南德抓起一把鏟子直接砸向對方頭部。警方獲報趕抵現場後立刻將雷南德逮捕，對方緊急送到醫院後雖保住一命，但整顆左眼球被打到脫落，必須完全摘除，無法進行修復。

雷南德後來被檢方依謀殺未遂、故意傷害、重傷害、襲擊等重罪起訴，但他拒不認罪；根據法院紀錄顯示，雷南德當時還在緩刑期間，從去年9月至今仍在羈押，保釋金為73萬美元（約台幣2988萬元），目前尚未有人出面辦理。