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台灣抗震能力卓越！　BBC記者點名「3大應對措施」成關鍵

▲▼花蓮天王星大樓在一夜拆除作業後，頂樓上方突起部分已明顯降低不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮天王星大樓倒塌後開始進行拆除作業。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣3日發生規模7.2強震，造成花蓮市天王星大樓嚴重傾斜，BBC駐台記者形容，所有的救災人員和媒體全擠在大樓周圍，但警戒線外的花蓮市，日常生活一切照舊，完全無法想像這座城市剛經歷過一場大地震，他也歸納出台灣這次的抗震成果，除了運氣、法規完整之外，還有3大應對措施發揮了作用。

BBC駐台記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）撰文指出，花蓮市天王星大樓倒塌後，媒體和救難人員聚集在該處，但僅僅是警戒線100公尺外的地方，市民的生活一切照舊，完全不像幾天前剛發生一場大地震，「事實上，這座城市能算是毫髮無傷地倖存了下來。」

報導寫道，土耳其和敘利亞邊境去年2月發生規模7.8的強震，在兩國造成5萬9259人死亡、逾12萬人受傷、約150萬人無家可歸，「當然這些國家的救災資源較少，但紐西蘭基督城2011年發生規模6.3的地震，幾乎整個市中心都被夷為平地。」當時基督城地震造成185人死亡、近2000人受傷，成為紐西蘭有史以來死亡人數最多的自然災害之一。

台灣處於斷層帶上，在抗震方面有著傑出表現，許多人都將此歸因於1999年發生的921地震，當時在震央南投縣有很多建築倒塌，包含剛建好的新大樓，而這場災難也引發了人們的憤怒和反思。

傅東飛說，在此之後台灣的建築法規發生很多變化，必須要達到基本的抗震標準，同時也加強既有建築的抗震能力；除此之外，腐敗的建商也會被起訴，如2016年台南維冠大樓倒塌造成115死，最終建設公司負責人林明輝等五名被告遭判5年有期徒刑。

▲2016年台南大地震，造成永康「維冠大樓」倒塌案，造成115人死亡、104人輕重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2016年台南維冠大樓因地震倒塌，造成115人死亡、104人輕重傷。（圖／記者林悅翻攝）

除了建築抗震能力外，這次地震的震央位於東部外海，並非主要的人口稠密區，傅東飛表示，「運氣發揮了一定的作用。」震央若是在北部、西部或南部，恐怕會造成更嚴重的傷亡。

傅東飛也提到台灣另外3個應對措施，在這次的地震中發揮了作用，首先是早期預警系統，遍布全島的感應器能夠捕捉到地震的首波震動，並在2至8秒內向警戒區內的公眾發送警報，但確實系統仍存有瑕疵，例如這次台北的居民並未收到地震警報。

其次是公眾的防災意識，傅東飛說，台灣人已經習慣了地震，知道接下來該怎麼做，因為在921地震後，學校和工作場所都會進行相關訓練；第三點是當局的快速反應，台灣的災難反應小組積極利用社群媒體、監視器來評估災難損失，並向正確地點發送援助。

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