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委內瑞拉「立法吞併蓋亞那領土」　 地區緊張局勢恐升級

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）日前頒布法令吞併蓋亞那領土艾瑟奎波（Essequibo）。（圖／VCG）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）日前頒布法令吞併蓋亞那領土艾瑟奎波（Essequibo）。（圖／VCG）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）日前頒布法令吞併蓋亞那領土艾瑟奎波（Essequibo）。巴西軍方認為此舉為選舉伎倆，但不排除該地區緊張局勢升級的可能性。

馬杜洛3日頒布「艾瑟奎波保衛組織法」，在國際公認的蓋亞那領土內建立一個委內瑞拉地區，命名為「蓋亞那艾瑟奎波」（Guiana Essequiba）。

該文本有39條條款，其中第25條禁止蓋亞那政府的支持者擔任公職或民選公職，目的是為委內瑞拉提供一層保護，使吞併計畫免受反對者批評。

委內瑞拉國民議會在2023年12月開始討論制定該法令，提議在艾瑟奎波建立一個委內瑞拉省。

同月，委內瑞拉政府舉行公投，95%的選民投票贊成將蓋亞那領土併入委內瑞拉，公投結果也將允許委內瑞拉在那裡勘探石油。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）日前頒布法令吞併蓋亞那領土艾瑟奎波（Essequibo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲自19世紀末以來，艾瑟奎波（Essequibo）一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里。（圖／達志影像／美聯社）

蓋亞那政府表示，其邊界不存在爭議，蓋亞那將捍衛主權。艾瑟奎波地區占蓋亞那領土的2/3，委內瑞拉的吞併將對蓋亞那的完整性構成威脅。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，巴西軍方評估，馬杜洛並不想與任何人開戰，只是利用對石油和自然資源豐富的艾瑟奎波區爭端，在7月28日總統選舉前宣傳自己。

雖然巴西軍方認為馬杜洛此舉為選舉伎倆，但不排除可能會失控，導致該地區緊張局勢升級，所以正在密切關注事態發展。

到目前為止，巴西外交部尚未對馬杜洛的舉動發表評論。

自委內瑞拉和蓋亞那之間的領土爭端開始以來，巴西軍方一直在加強邊境地區的人員，北部軍事司令部和亞馬遜軍事司令部的部隊人數增加到3萬人。

蓋亞那自2019年開始進行石油勘探以來，出現高度經濟繁榮，從西半球最貧窮的國家之一，變成世界上成長最快的經濟體之一，被稱為「南美洲的杜拜」。

自19世紀末以來，艾瑟奎波一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里。2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在艾瑟奎波發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱這塊領土是他們的。

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