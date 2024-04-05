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為父報仇！他在法庭朝兇手「連開6槍」　法官嚇瘋秒逃跑

▲▼ 為父報仇！他在法庭朝兇手連開6槍　法官秒逃跑。（圖／翻攝自YT／ Brasil Urgente）

▲泰爾托在法庭上追著殺父仇人開槍，還有槍托猛敲對方頭部。（圖／翻攝自YT／ Brasil Urgente，下同）

記者王佩翊／編譯

巴西一名男子的父親遭人槍殺身亡，為了替父親報仇，他在開庭時將槍枝偷渡進法庭，並在審判時突然掏出預藏的槍枝，朝被告開了6槍。現場一陣混亂，法官與陪審團們更是倉皇逃生。該起事件發生在2023年11月，雖然無法確認被告是否中彈，不過目前已順利出院。

根據《每日郵報》報導，成為槍擊目標的莫拉（Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura）2012年10月5日在尋找自家走失的驢隻時，闖入27歲開槍男子泰爾托（Cristiano Alves Terto）父親的農場，遭對方驅趕，兩人隨即爆發激烈爭吵，泰爾托的父親則撿起一根木棍朝他走去。

▲▼ 為父報仇！他在法庭朝兇手連開6槍　法官秒逃跑。（圖／翻攝自YT／ Brasil Urgente）

▲▼ 為父報仇！他在法庭朝兇手連開6槍　法官秒逃跑。（圖／翻攝自YT／ Brasil Urgente）

莫拉立刻對空鳴槍，企圖驅趕泰爾托的父親，沒想到對方仍然持續靠近，於是他便對地開槍，隨後又開了第三槍並擊中泰爾托父親的腹部。泰爾托的父親隨被送往醫院搶救，並轉送至更大的醫院，但仍於槍擊的18天後不治身亡。

該案2023年11月再度開庭審理，死者的兒子泰爾托也到場旁聽。然而在開庭過程中，泰爾托突然將手伸到口袋內，並從陪審團面前走過，一名女子驚覺有異，立刻抓住他的手臂，試圖阻止，不過隨即被掙脫。

泰爾托瞬間衝到座位區的另一側，並掏出藏在口袋內的手槍，舉槍對準莫拉，隨後連開多槍。莫拉嚇得踉蹌逃亡，甚至還躲到法官桌子後，不過泰爾托仍追上去再補了幾槍。據悉，泰爾托一共開了6槍。

▲▼ 為父報仇！他在法庭朝兇手連開6槍　法官秒逃跑。（圖／翻攝自YT／ Brasil Urgente）

在場的法官與陪審團們嚇得當場逃離現場，泰爾托則翻過重重阻礙，抓著莫拉，持槍托不斷毆打他。該影片2日才首度被公布，而警方也證實，泰爾托在事發後第二天被捕，犯案用的左輪手槍也被沒收。

 
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