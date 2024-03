波士尼亞歷史性一步！歐盟同意啟動入盟談判　仍有多項改革需進行

▲波士尼亞被允許展開加入歐盟的資格談判。(圖/VCG)

文/中央社布魯塞爾/塞拉耶佛21日綜合外電報導

歐盟領袖今天同意邀請巴爾幹半島國家波士尼亞展開加入歐盟的資格談判,同時強調波國必須在談判開始前進行更多改革。

歐盟理事會(European Council)主席米歇爾(Charles Michel)今天在布魯塞爾舉行的峰會上宣布這項決定後,在社群平台X對波士尼亞人說:「恭喜!你們在我們的歐洲大家庭中占有一席之地。」

各界認為歐盟領袖這項決定是波士尼亞歷史性的一步,在波國一場毀滅性戰爭結束近30年後,民眾燃起希望,盼國家能夠甩開種族對抗和分裂威脅的標誌,擺脫不穩定局面,向前邁進。

Congratulations to Bosnia and Herzegovina on opening accession negotiations to become a member of the EU.#EUCO #EUenlargement pic.twitter.com/weqO7YKyJ8