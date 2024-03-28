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國際刑警組織：東南亞詐騙人口販運已成全球危機

▲▼國際刑警組織安全的全球警察通訊網路。（圖／翻攝自國際刑警組織Interpol）

▲國際刑警組織安全的全球警察通訊網路。（圖／翻攝自國際刑警組織Interpol）

文／中央社

國際刑警組織秘書長史托克今天表示，造成疫情期間人口販運和電信詐騙活動「多到爆炸」的組織犯罪圈，如今已從東南亞擴大成一個全球犯罪網，一年收入上看3兆美元。

路透社報導，史托克（Jurgen Stock）在國際刑警組織（Interpol）新加坡辦公室舉行的新聞簡報會上說：「網路的匿名性激發組織犯罪團體，他們再從新的商業模式汲取靈感，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又促使他們加速發展。如今這些團體的運作規模已是10年前無法想像。」

他還表示：「這一開始只是東南亞的區域犯罪威脅，現在已演變成一場全球人口販運危機。包括身陷詐騙中心和成為詐騙對象者在內，已有數百萬人受害。」

在這些新型詐騙中心工作的人，通常是人口販運受害者，他們受到合法工作機會吸引而來，最後違反意願從事詐騙。史托克指出，這種詐騙中心幫助組織犯罪團體分散收入來源，不再只靠販毒賺錢。

他表示，儘管組織犯罪團體的收入40%到70%仍來自販毒，「但我們見到這些團體顯然正利用販毒路線來分散他們的違法事業，包括用於販運人口、武器、智慧財產、贓物和贓車」。

史托克說，透過全球金融體系流通的相關違法收入，每年約高達2兆至3兆美元（約新台幣64兆至96兆元）；單單一個組織犯罪團體的年收入就能達到500億美元（約新台幣1兆6000億元）。

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