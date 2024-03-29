小林製藥紅麴案5死！「想降膽固醇」2女腎病住院　有3症狀要注意

▲ 小林製藥紅麴保健食品爆出健康疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本已有5人食用小林製藥紅麴保健食品後身亡，另有93人住院。靜岡縣多名消費者服用號稱可降膽固醇的藥錠，出現手腳浮腫等症狀，其中2名女性因腎臟疾病住院治療。但小林製藥截至27日已接獲1.2萬件諮詢，受害人數恐怕進一步增加。

《讀賣新聞》報導，日本厚生勞動省28日表示，小林製藥截至27日已接獲1萬2000件紅麴保健食品相關諮詢，住院治療的患者人數則因重複計算，從先前公布的106人下修至93人。

另據《靜岡放送》，靜岡縣當局28日說明，縣內相關患者從1例增至6例，新增的5例均曾服用大阪市下令回收的「紅麴降膽固醇錠」（紅コウジコレステヘルプ），持續攝取數月至數年不等。

5人皆於今年1月至3月間發病，出現包括手腳浮腫、倦怠、尿液起泡等症狀，接受血液檢查發現腎功能指數異常。其中有2名40至50歲女性住院治療，診斷出腎小管功能異常（尿細管障害），所幸病情並不嚴重，停止服用保健品後正在恢復中。

靜岡縣衛生課長太田智恵子呼籲民眾，「如果手邊有保健食品，請立即停止服用。若有健康疑慮，請到醫療機關或保健所諮詢。」