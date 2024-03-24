24歲空姐抓包「前男友睡50歲女同事」！　痛毆閨蜜慘丟工作

▲蘭斯動手打傷同事，因此被判18個月徒刑，緩刑2年。（圖／翻攝自IG）



記者王佩翊／編譯

澳洲航空（Qantas）一名24歲空姐發現50歲的同事插足自己與前男友的感情，兩人多次約炮激戰，讓她氣得找上門與同事對峙，並在過程中出手攻擊對方，導致該名50歲空姐顴骨、上顎以及眼窩骨折，傷勢嚴重。動手的空姐最終被判18個月監禁，緩刑2年，不過仍需在4個月內支付被害人2000澳幣的賠償金（約新台幣4.1萬元）。

根據《澳洲新聞網》報導，24歲的蘭斯（Arabella Kimberly Mai Lansdown）和另一名50歲女空服員同在澳洲航空任職，儘管擁有26歲的年齡差，但是她與對方仍一見如故，甚至成為好閨蜜。

蘭斯卻萬萬沒想到，閨蜜竟然趁此機會染指她的前男友，多次與對方上床。蘭斯得知消息後，2022年11月26日氣得跑到對方家中，然而閨蜜面對蘭斯的審問，一開始雖曾否認，但最後坦承和男方的炮友關係，並開口道歉。

情緒激動的蘭斯氣得當場給了閨蜜一拳，重擊對方臉部。被害者的顴骨、上顎以及眼窩骨折，因此接受手術，並植入鈦合金板與鋼釘。被害人指出，自己在被攻擊後，至今仍持續有麻木的感覺，且出現嚴重心理問題。

儘管如此，她在法庭仍替蘭斯求情，希望法院不要從嚴判決。蘭斯自高中就開始在澳洲航空實習，在事發前已擔任5年的空服員，一旦她被判刑，將失去航空安全投資卡（ASIC），並因此失去空服員的資格。

事發後，澳洲航空仍持續雇用蘭斯，但是禁止她在飛機上工作。蘭斯的辯護律師聲稱，蘭斯童年經歷創傷，一直在看心理醫師，因此很難接受與前男友分手的現實。法院20日判處蘭斯18個月徒刑，緩刑2年，且須在4個月內支付被害人2000澳幣的賠償金（約新台幣4.1萬元）。