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不滿前妻提離婚！狠父勾結女友「為女兒注射水銀」　1歲嬰險死

▲▼打針。（圖／VCG）

▲德國一名狠父為了報復前妻，將致命的水銀注射到了親生女兒體內，差點將她毒死。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

德國一名30歲父親21日承認，自己為了報復前妻，2次將致命的水銀注射到親生女兒體內，導致女兒差點被毒死，而面臨謀殺未遂的指控。

據《鏡報》報導，來自下薩克森的亞歷山大（Alexander K），21日在漢諾威地區法院承認，由於前妻在女兒出生4天後就離開了他，讓他經歷嚴重的精神痛苦，而決定對前妻進行報復。

2023年7月，亞歷山大與女友麥伊克（Maike W）合謀，從孩子的母親凱瑟琳（Kathrin K）那裡抱過1歲大的女兒後，一個人用力地按住女童，另一人則在她的腳和小腿注射2枚足以致命的水銀。

小女孩被注射水銀後，身體立刻感受到十分不舒服。幸運的是，凱瑟琳發現孩子情況不對勁後，迅速將她送到醫院急救，而這名小女孩也因為救援及時，才沒有因此丟命。

醫生指出，如果小女孩沒有及時獲得醫療干預，她體內的水銀足以致命。報導稱，亞歷山大是一名在老年醫學科工作的護理師，而他34歲的女友麥伊克同樣也是護理人員。

這起案件曝光後，瞬間引起了社會廣泛關注，人們對這名父親如此狠心而殘忍的行為感到震驚和憤慨，而相關案件的審判目前仍在進行中。

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