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情侶公園樹下活春宮！　女友埋頭「上音樂課」趴男友腿間全被拍

▲▼哥倫比亞情侶在公園「上音樂課」活春宮。（圖／翻攝自X／@chisme_famosos7）

▲哥倫比亞情侶在公園「上音樂課」活春宮。（圖／翻攝自X／@chisme_famosos7）

記者張寧倢／編譯

哥倫比亞首都波哥大最近有當地民眾目睹，一對情侶光天化日之下在公園樹下活春宮。影片顯示，女子先是深情地趴在男子腿間，起身後輕觸一下男子的褲襠，並當場上起了音樂課，低頭「吹奏樂器」。誇張行徑讓網友看傻眼，有人留言怒罵「是嫌汽車旅館太貴了嗎？」

▲▼哥倫比亞情侶在公園「上音樂課」活春宮。（圖／翻攝自X／@chisme_famosos7）

▲女友將頭低下，動作相當引人遐想。（圖／翻攝自X／@chisme_famosos7）

根據每日星報報導，這起事件發生在當地15日，波哥大一名目擊者從公園旁邊的一棟建築物裡往外看，發現一對情侶在樹下調情，於是拿起手機錄影。影片中，女子大膽地趴在男友腿間，兩人深情地四目相對，隨後女子起身將頭髮撥到背後，親了一下男友後又碰了碰他的褲檔，接著上演18禁場面。

影片顯示，女方解開男友的褲子，把頭埋在男友腿間，似乎在進行口交，期間還有幾名路人從他們面前走過，但兩人並沒有因此停止公然猥褻行為。影片上傳網路後引發眾怒，有網友表示，「為什麼他們總是在公園裡這麼做？」、「他們在光天化日下做這種事卻不感到羞恥」、「是嫌汽車旅館太貴了嗎？」、「不應該選在公共場合」。

當地媒體報導，在哥倫比亞，任何在公共場所進行性行為的人，都將面臨法定最低日薪的16倍金額罰款，以2024年為基準，大約是69萬3328哥倫比亞比索（約新台幣5730元）。不過目前尚不清楚警方是否將介入調查。

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