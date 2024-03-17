起床馬上喝咖啡錯還有害　醫點出「黃金時間」提神效果最佳

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起床馬上喝咖啡錯還有害　醫曝黃金時間：起床45分鐘後最佳

英國醫生建議起床45分鐘後喝咖啡比較適當。（示意圖，pexels）

▲英國醫生建議起床45分鐘後喝咖啡比較適當。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

許多人習慣一起床就喝咖啡，希望能藉此提振精神。不過，睡眠專家指出，起床後立刻喝咖啡可能並非最佳選擇。

根據外媒報導，英國醫生黛博拉（Deborah Lee）表示，早晨醒來時，體內的皮質醇（Cortisol）處於一天中最高的狀態，這是能提升警覺性和專注力、調節新陳代謝以及調控免疫系統的荷爾蒙。她指出，這時馬上喝咖啡反而會引起反效果，長期下來，也可能導致人體對咖啡因產生耐受性，需要更高的劑量才能達到相同效果。

另外，黛博拉也指出，皮質醇會隨著睡眠周期變動，在起床後30至45分鐘內為最高峰，然後緩慢下降。這也解釋了為何人們在早晨通常感到精力充沛，而到了晚上則會感到疲倦。考慮到皮質醇濃度的變化，她建議喝咖啡的黃金時間是起床後至少45分鐘，此時皮質醇已經逐步降低，最佳飲用時間落在早上的中後段，通常隨著皮質醇下降，精神也開始萎靡，但是如果下午太晚喝咖啡，也會影響睡眠。舉例來說，對於早上約7點起床的人來說，最好等到上午10點或中午才享用第一杯咖啡。這段時間，身體和大腦都已經覺得需要提神的補充，而咖啡因也能發揮最佳效果。

然而，猶他州睡眠專家、行為科學家崔克塞爾（Wendy Troxel）對此持不同看法。她表示，沒有科學證據顯示喝咖啡的時間會產生不同的警覺性。因此，她建議每個人都應該嘗試找出最適合自己的方式，有些人可能會選擇起床後先喝水，再喝咖啡；而對其他人來說，早晨立即享用一杯咖啡可能更合適。

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