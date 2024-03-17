23歲健身網紅闖「50年鬼鎮」　突摔出廢屋陽台墜谷當場死亡

▲健身網紅賈內利傑身亡。（圖／翻攝IG「tzane__」，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

年僅23歲的義大利健身網紅賈內利傑（Giorgi Janelidze），日前和友人到廢棄約50年的鬼鎮探險，竟意外從無護欄的陽台上失足摔下，墜落山谷當場死亡。同行且同為網紅的友人柯吉亞斯（Chris Kogias）證實其死訊。

綜合外電報導，事件發生在本月13日，賈內利傑與柯吉亞斯來到卡拉布里亞（Calabria），一座因嚴重洪患而自1970年代被廢棄至今的山間小鎮，當時他走到一間陽台沒有圍欄的廢屋，眼前就是一片山谷，卻突然滑倒跌出陽台，直墜山谷當中。

同行友人立刻求救，消防隊員趕抵現場後也未能救回賈內利傑，因為他已當場死亡。警消之後出動直升機將他的遺體吊掛至醫院，交由政府相關單位處置。

賈內利傑女友瑪賈利堤（Elena Margariti）事後在社群網站上悼念男友的死，「好多夢想，一個共同的家，一起度過所有困難與歡樂，我們辦到了，我們對抗所有困難。太不公平了，你離開得太早了。我好愛你，我們會在相見。」

賈內利傑在社群網站上擁有10萬粉絲追蹤，他的帳號主要分享日常健身活動，以及關於健身的訣竅和技巧。