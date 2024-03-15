大谷妻真面目曝光！　美國粉絲驚嘆：好險不是名模

記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平14日無預警在社群公開愛妻合照，除了日本粉絲大感驚喜外，美國媒體也以頭條新聞進行報導，美國網友也驚呼，好險大谷的妻子並非超級名模，「已經完全變成大谷家族的粉絲了！」

▲大谷翔平14日無預警在社群公開愛妻合照。（圖／翻攝大谷翔平IG）



隨著洛杉磯道奇結束春訓最後一場熱身賽，大谷準備隨隊出發韓國前，在IG發出一張登機照，現場除了貼身翻譯水原一平夫婦、隊友山本由伸及翻譯園田芳大以外，他身旁也站著一位身材高挑的女子，疑似就是新婚妻子、前籃球國手田中真美子。

▲道奇隊正式介紹大谷身旁的人是「他的妻子」。（圖／翻攝自推特／@LosDodgers）



大谷閃電公開愛妻照片後，道奇隨後也在X的官方帳號公開兩人單獨的合照，並正式介紹大谷身旁的人是「他的妻子」，形同首度官宣。

除了日本媒體外，美國媒體也紛紛以頭條消息進行報導，新聞中也強調田中真美子也是名運動員，詳細介紹了她的賽季表現。田中真美子在2019年加入WJBL富士通紅浪女籃隊，退役前上個賽季的28場比賽中，投籃命中率為47.7％，罰球命中率為69.9％。

美國粉絲也紛紛對大谷表達熱切祝福，更稱好險大谷妻子的真實身分不是超級名模或女星，「老婆的個子也好高呀」、「看起來是非常棒的女性」、「真是漂亮的一對夫妻」、「哇我也喜歡上她了」、「已經完全變成大谷家族的粉絲了！」

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