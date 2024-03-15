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福島規模5.8地震！核電廠暫停排放廢水　未來1周恐有同等級強震

▲▼日本最高法院判定政府對福島核事故無賠償責任。（圖／路透）

▲日本福島縣外海15日凌晨發生規模5.8地震，核電廠暫停排放廢水。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本福島縣外海15日凌晨0時14分發生規模5.8、最大震度5弱地震，深度約50公里，當局未發布海嘯警報。福島第一及第二核電廠也於凌晨0時33分手動暫停排放核廢水，目前沒有發現異常。

綜合日媒報導，福島縣外海15日凌晨0時14分（台灣時間14日晚間11時14分）最大震度5弱地震，氣象廳資料顯示，地震規模為5.8、深度為50公里，未發布海嘯警報；地震後也未傳出人員傷亡。

福島縣的楢葉町、川俁町觀測到震度5弱，宮城縣、福島縣、茨城縣、櫪木縣等多處觀測到震度4。氣象廳指出，這次的地震觀測到搖晃週期較長的「長周期地震動」，劇烈搖晃地區可能容易發生落石和山崩等情況，呼籲未來一周仍須慎防最大震度為5弱左右的地震。

此外，為了防止地震災害，福島第一及第二核電廠於凌晨0時33分手動暫時停止排放核廢水，東京電力表示，兩個核電廠均未發現異常；位於福島縣的女川核電站、茨城縣的東海第二核電廠均未發現異常狀況。

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