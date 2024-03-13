中國力拚今年GDP成長保5　渣打預估達不到

▲人民幣。（圖／CFP）



文／中央社台北13日電

中國國務院總理李強上週於年度全國人大會議發表政府工作報告說，今年GDP目標成長訂5％，不過渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒說，因房市和信心不振，預估中國今年GDP成長率約4.8%。

去年中國的經濟成長率達5.2%，但香港網路媒體01今天報導，劉健恒表示，這是因為2022年基期偏低，今年基期較高，要達到5%的積極目標，需要更多政策支持。

他預估，由於目前中國經濟仍面臨房地產及信心不振的挑戰，今年中國經濟成長約莫4.8%，雖然多項支持房市政策落實，相信整體氣氛已有所轉好，但實際調整仍需「以年計」，因仍將發生債務違約或業者被清算。

儘管如此，劉健恒指出，房地產拖累經濟情況將有所緩和，主要考慮到對於GDP貢獻近年已明顯減少，房產造成的影響已屬風險可控，不過中國仍將持續支持房產業，包括可能加強剛推的房地產融資協調機制應用。

他說，中國就業市場仍有待改善，而股房市場表現疲弱，財富效應呈負，對外也需因應歐美經濟放緩及地緣政治等問題，導致信心不足。

劉健恒指出，李強發表的政府工作報告提及失業率保持在5.5％，並鼓勵企業進行大規模設備更新，支持民企等，期盼有助提升市場營商及消費信心。

至於人民幣匯率方面，劉健恒預計，美元兌人民幣年底目標價為7，近期在7.2附近上下，表現偏弱，下半年隨著美國降息，美元走弱，有望對人民幣帶來支持，唯力度仍可能不足。

報導說，近年出現外資流出中國，導致淨流入資金大幅下跌的情況。今年兩會期間，北京提要加大吸引外資力度，縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。

劉健恒表示，去年底開始外資已開始回流大陸股債投資市場，至於外商直接投資（FDI）情況則仍待更多數據公佈，而地緣政治促使供應鏈外移等問題持續，預料即使外資有所回流，成長情況也未必能恢復至以往水準。