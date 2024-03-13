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消防員職安法規大漏洞！立委蘇清泉：勞動部應扛起責任檢討

▲蘇清泉質詢勞動部 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

▲蘇清泉質詢勞動部 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨立委蘇清泉今（13）日在立院衛環委員會質詢，針對去年9月在屏東市發生的明揚國際工廠大火案造成4名消防員殉職，消防員職安法規是依據《公務人員安全及衛生防護辦法》辦理，母法《公務人員保障法》主管機關為毫無消防專業的考試院，蘇清泉要求勞動部應扛起責任，將消防員職安業務納入管轄，以落實保障消防員職場安全。

▲蘇清泉質詢勞動部 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

蘇清泉質詢，他發現去年9月22日發生爆炸起火的明揚國際工廠，在勞動部職安署的「職安地圖」上至今仍沒納入，可能成為勞動安全的漏網之魚。職安署長鄒子廉解釋，是因為調查報告還在政院審核。

蘇清泉指出，明揚工廠是專做高爾夫球的大廠，製造球心的硬式橡膠原料反式丁二烯，在聚合反應時每公克會產生4400焦耳的熱能，還比TNT每公克產生4200焦耳的能量還要大，「明揚工廠最夭壽的就是把原料儲存處理工廠，跟辦公區通通放在一起，根本拿人命開玩笑。」

他表示，屏東縣基層勞動人口眾多，但根據勞保統計資料，屏東縣勞保職災給付為千分之4.196，高居全台第一，遠比第2名基隆3.617高出0.579，甚至為全國平均千分之2.222接近兩倍，還虧許銘春部長跟他同是東港同鄉，勞動部對屏東勞工的職安照顧顯然有所虧欠。

蘇清泉也對《公務人員安全及衛生防護辦法》檢討指出，該法依《公務人員保障法》為母法而制定，使得消防員的職安主管機關成為毫無消防職安專業的考試院，這點職安署必須扛起責任，把這件業務納入，以落實保障消防員職場安全。

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