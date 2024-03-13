國道3號屏東九如段「豬豬跳車慘死」　公路警：最高可罰1萬8

記者陳崑福／屏東報導

國道3號屏東九如北上路段今(13)日早上11時18分，有一隻豬隻從車跳車，高公局南區交控中心通報屏東工務段獲報趕往處理，發現豬隻已不幸死亡，對此，國道公路警察局第五公路警察大隊表示，最高處罰1萬8000元罰款，將通知車主到案說明，依處開罰。

第五公路警察大隊表示，「本大隊於3月13日11時18分接獲高速公路局南區交控中心通報，於國道3號北向386公里處有豬隻掉落，已派遣屏東工務段處理班人員前往排除，屏東工務段人員於11時50分排除，未造成事故。

▲國道3號北上九如段，今中午發生豬隻越獄，墜落國道慘死 。（圖／記者陳崑福翻攝）

第五公路警察大隊已初步確認違規車輛車號，將盡速通知車主到案說明，俟查證後依規定舉發。

第五公路警察大隊呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。」

▲國道3號北上九如段，今中午發生豬隻越獄，墜落國道慘死 。（圖／記者陳崑福翻攝）