獨／士林惡徒「借穿背心」A走2萬元落跑　再闖民宅強盜痛毆屋主

記者黃宥寧／台北報導

真的太惡劣！北市士林區邱姓男子見何姓老翁從銀行提款完，上前攀談並借穿背心，穿上後竟騎車逃逸，藉此得手2萬元現金、手機；誇張的他，惡行不只一樁，甚至趁深夜潛入民宅，竊走皮夾現金1500元，吳姓屋主見狀大聲喝斥，卻慘被毆打左眼。士林地檢署偵結，依侵占、準強盜罪將邱男提起公訴。

▲北市士林區1名邱姓慣竊見何姓民眾剛提2萬現金放口袋，上前假意借穿背心，隨後騎車逃逸。（圖／記者黃宥寧翻攝）

40歲邱男有竊盜前科，去年4月27日上午10時許，騎車行經承德路4段310號富邦銀行前，見7旬何姓老翁剛從銀行自動櫃員機區走出，上前裝熟打招呼，還指身上穿得何翁背心問：「我好冷可以給我穿一下嗎？」何翁於心不忍借他穿，2人繼續閒話家談，孰料，過沒多久邱男穿著背心騎車逃逸，以此侵占何翁剛領完的2萬元現金。

何翁因重聽、行動不方便無法上前追，富邦銀行甚至也未幫他報警，他只好懊惱的站在原地不知所措，眼見背心裡放著身分證、存摺還有房租都被拿走，不斷自責怎麼會把背心借給對方穿，最後好險有當地里長協助報警。

然而，可惡的邱男，同年9月9日凌晨4時許，騎車行經延平南路，見該處房屋前半部為對外開放的宮廟神壇，神壇與住家區域僅以拉門區隔，並偷偷摸摸拉開門侵入，徒手竊取掛在客廳酒櫃門把上的皮夾現金1500元，恰載客聽後方臥房睡覺的吳姓屋主聽聞聲響起身查看，發現邱男正在行竊便大聲喝叱並上前拉著邱得手，邱為逃走、防護贓物，再大力拉吳衣領，毆打吳左眼，吳當場疼難耐，只好放手讓他逃走。

警詢、偵查時，邱僅認借背心，卻否認背心有現金、手機，對於侵入住宅竊盜，他也強調自己沒有進入。

檢警根據監視器光碟、何民提領帳戶交易明細，發現何民確實穿著背心提款，且將現金放入背心口袋，走出銀行後邱男就在外面馬路伺機上前搭訕；而侵入吳宅部分，監視器也清楚拍下邱進入、出來後畫面，依準強盜罪、侵占將邱男提起公訴。