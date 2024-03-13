山區驚見「全裸溶屍」！新北警最高規格偵辦　他一眼識破揪真相

記者戴上容／新北報導

民眾昨(12)日晚間6時許，報案在新北市三峽成福荒涼的山區內，發現一具「全裸溶屍」！屍體身上有明顯燒灼過的痕跡，三峽警分局獲報後採取最高規格偵辦，甚至請來警察局鑑識中心支援，沒想到最後卻發現這具「溶屍」竟是2020年4月在台灣上映的懸疑推理電視劇《誰是被害者》劇組所使用的道具屍體，最後是根據清潔隊員提供的資料，及到場的鑑識巡官發現旁邊有劇組丟棄的道具才順利破案，虛驚一場。

▲三峽山區出現一具「屍體」，經警方層層調查發現是《誰是被害者》戲劇中的道具 。（圖／警方提供）

家住淡水的陳先生一家人，12日傍晚原本要前往成福山區觀賞螢火蟲，但發現店家採預約制，於是準備返家，沒想到發現溪邊被圍上黃色的封鎖線，陳先生仔細一看，赫然發現封鎖線內竟然有具屍體，簡直讓他嚇破膽，立刻撥打電話報警。





昨晚低溫僅9度的三峽成福山區，員警光是開車抵達「案發現場」就得花上40分鐘，蜿蜒的山路沒有路燈，只能靠員警手電筒照射，封鎖線內擺著一堆從河床打撈上岸的垃圾，但當中一具「溶屍」清楚可辨，不但有頭顱、身軀、骨盤及下肢，連雙手都是呈現被反綁狀態，屍體身上還有多處黑色穿刺傷，別說民眾驚嚇指數破表，連平常處理過重大刑案的員警，也認為案情不單純。





為求慎重，員警找來當時打撈垃圾的清潔隊人員詢問，這才知道原來當初清潔隊在2月9日當天就把這些垃圾打撈上岸，當時就有人發現其中這具「屍體」，還發現一堆拍片用的道具，清潔隊花了好長一段時間，才終於連繫上拍片劇組，但對方說的不清楚，讓他們也懷疑，於是暫時使用封鎖線將這堆「證據」圍住，沒想到卻意外讓路過賞螢的民眾發現報警。



三峽警分局長許城銘帶著副分局長、偵查隊長及所長等人，立即趕到現場，也通知警局鑑識中心支援現場勘察，為了釐清真相，還過濾了最近幾個月通報的失蹤人口，將整起案件以「最高規格」的「重大刑案」來偵辦。

在查證過程中，鑑識巡官陳偉曦發現屍體周邊散落的證物袋、刑案卷宗，上頭寫著「平霖市警局」，平常愛看懸疑推理劇的他，正巧看過這齣描述鑑識巡官的戲劇，立刻聯想會不會是道具溶屍？於是他發揮鑑識專業，果然讓整起案件水落石出。

原來這具溶屍是Netflix《誰是被害者》道具，該片於2020年4月30日上線。全劇描述一名患有亞斯伯格症的鑑識人員在發現自己女兒牽涉命案後，跟社會記者一同追查由這宗案件引發的連續命案，並從中學會理解自己和他人痛苦。

這次拆穿「道具溶屍」的鑑識巡官陳偉曦，年僅31歲，大學念的是醫檢系，他特別愛看鑑識影集CSI犯罪現場，於是報考三等鑑識特考，在眾多警大鑑識系科班出身的競爭對手下脫穎而出，從偵查佐晉升成為新北市警局鑑識中心的鑑識巡官，分派到三峽警分局服務，他說從事鑑識工作不但能伸張正義，也能幫助被害人，至於這次亂丟道具溶屍的劇組，究竟是否委由外包的清潔公司處理，員警也會聯繫環保單位，要查個水落石出。

▲年僅31歲鑑識巡官陳偉曦 。（圖／警方提供）