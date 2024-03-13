　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被30歲男點名「是人生勝利組」　百萬YTR尊苦笑回應了！

▲尊發限動回應。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO超羨慕尊。（圖／翻攝自IG／人生肥宅x尊）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber「人生肥宅x尊」素有「YT界唯一清流」的封號，一名30歲男網友就發文直呼，很羨慕尊的生活，年紀輕輕就能出國到處玩，有女友且住處大又舒適，根本人生勝利組。PO文也釣出本人，在IG親回實情，透露自己一直都是租房，開的是二手車，應該算不上勝利組。

男網友在Dcard發文提到，看了尊的頻道，覺得好羨慕，「有女友，住的地方又大又舒適，有車能開，還能到處出國玩，重點是又很年輕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步透露，自己年近30歲，是南部人，至今母胎單身，沒有任何異性朋友，「住的地方很小，有駕照但沒實際開車過，家裡沒車子，薪水不到3萬，從事服務業，整天還要對有錢人鞠躬。」

原PO也不禁感慨，「我沒有出國過，也沒有想過，因為很浪費錢我也沒錢，我連星巴克都沒喝過，平常不想浪費錢都吃便宜便當，沒有叫過外送，我這種人會有女生喜歡嗎？」

▲尊發限動回應。（圖／翻攝自Dcard）

▲尊發限動回應。（圖／翻攝自Dcard）

這番話掀起討論，不少網友回應，「尊不太算是整天花錢的YTR，他這一方面算低調，比較多的是料理（？）、實驗等」、「比起是不是勝利組，我比較敬佩他從國高中開始，就自學日文、畫畫、剪片等等的技能」、「人家一直都很努力」、「欸不是...他工作拍片的時候你是沒看到嗎？能被大家看到的YTR，背後的努力也是很艱辛的」、「說人生勝利可能有點誇大了，尊很純粹，就是一個富有人格魅力的人，倘若只是因為自己太魯上來自怨自艾，真的大可不必」、「只會看到別人的好，不會看到別人有多辛苦，只會一味羨慕別人，怎麼沒有想過多精進自己？跳脫舒適圈」。

而「人生肥宅x尊」也發限動回應，表示自己從出生到現在，住的房子都是租的，開的是10年的二手車，一年出國大概2、3次，「我應該算不上大家所謂的勝利組，可能你身邊的同學都比我勝利。」

ET快訊
快訊／松山站月台探出頭　遭列車撞擊宣告不治
恐怖畫面！　新北大貨車輾死女行人
快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天
快訊／吸吮女書記官「5分鐘就好」　法官蔡明宏遭彈劾
獨／極惡畫面曝！台中29歲工程師被撞飛20m　腦死恐成植物人
連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：動沒幾下就結束
快訊／再押1人！李彥廷大姨子羈押禁見
民進黨台南主委街上被打！　球棒砸車
00939+00940夯！投信買超66億史上第4　抬轎6檔成
夏天浩持毒遭逮　集團發聲明：即起辭去職務
00940成巨獸！2天狂吸近2000億　行員嚇：有人解定存、

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社工系很危險！名醫列「當社工5條件」嘆：年輕人選別科系吧

密集恐懼慎入！清大發現「紅火蟻水上結筏」　關鍵可能是費洛蒙

2024台南新藝獎「無際棲域」盛大開幕！　找尋藝術與當今社會的無限可能

台北「最多人逛夜市」前3名曝光！一票逆風：第1名只能冬天去

虐童案處理挨批「甩鍋給社工」　兒盟駁斥：會陪伴同仁到最後

首屆永續農業高峰論壇台北登場　農訓協會以在地食材迎賓

被30歲男點名「是人生勝利組」　百萬YTR尊苦笑回應了！

營養午餐食「知」有味　灃食前進國小校廚免費輔導開放報名

清大校園徵才博覽會3／16登場　162家企業釋「2萬個職缺」

拉麵名店「鬼金棒」用到蘇丹紅辣椒粉　業者道歉：之後會多注意

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

社工系很危險！名醫列「當社工5條件」嘆：年輕人選別科系吧

密集恐懼慎入！清大發現「紅火蟻水上結筏」　關鍵可能是費洛蒙

2024台南新藝獎「無際棲域」盛大開幕！　找尋藝術與當今社會的無限可能

台北「最多人逛夜市」前3名曝光！一票逆風：第1名只能冬天去

虐童案處理挨批「甩鍋給社工」　兒盟駁斥：會陪伴同仁到最後

首屆永續農業高峰論壇台北登場　農訓協會以在地食材迎賓

被30歲男點名「是人生勝利組」　百萬YTR尊苦笑回應了！

營養午餐食「知」有味　灃食前進國小校廚免費輔導開放報名

清大校園徵才博覽會3／16登場　162家企業釋「2萬個職缺」

拉麵名店「鬼金棒」用到蘇丹紅辣椒粉　業者道歉：之後會多注意

「英國冒險王」秘訪雨林出狀況！　「跳蚤入侵皮膚產卵」緊急治療

美參議院將表決分拆TikTok　陸外交部：最終必將反噬自身

快訊／台鐵松山站事故！男站月台疑探頭看　遭列車撞擊送醫亡

高虹安出庭不回應「潑咖啡」滅證說　勘驗應訊光碟冒出當機插曲

老爸「開口借200萬」買00940！她猶豫：該答應？　兩派吵翻了

神秘沙灘又能去了！宜蘭南澳海域全面開放　全年都能游泳、衝浪

主打泰式炒河粉！瓦城推新品牌「BO BO」 全台首店進駐宏匯廣場

快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天」

史上「最古老口紅」出土！4000年前女人用深紅色唇彩　石瓶當容器

陶晶瑩「辣杯杯網購」也關了！　被法院扣押認了：損失至少200萬

戲精阿金初次穿鞋散步　剛走幾步浮誇翻滾摔倒

生活熱門新聞

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

兒盟董事長「1句話」勸女社工　網轟爆：完全沒擔當

冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度　下波變天「北東甩雨」

冷氣團明晨最強「跌破10度」　下波變天雨襲2地

今晨5.5℃！　下波轉雨時間曝

桃園人通勤5小時到新北上班！鄉民全跪了

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

10歲妹「下體撕裂流血」仍替父求情！她當半年社工超無力

網哀「社工創傷日」直批：燒女巫

兒福社工1罪名若成立　最令人失望

凱凱被虐死「關鍵大善人是她」！網淚：可惜救不了

他見兒盟執行長道歉還「嘻嘻哈哈」！PTT炸鍋

更多熱門

相關新聞

美籍YTR跳捷運置物箱咆哮　最高罰7500

美籍YTR跳捷運置物箱咆哮　最高罰7500

台北古亭捷運站11日下午時分一名美國籍男子進入月台後，在站內大聲喧嘩並用美語大喊口號「解放巴勒斯坦，停火」、「停火了」等語，警方在現場要求男子下來，男子還要求「你必須逮捕我」，結果警方將人拉下來並帶回了解，原來美籍男是一名反戰爭的直播主，捷運公司則依規定開罰。

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

喬瑟夫Chillseph變3C成癮者？

喬瑟夫Chillseph變3C成癮者？

正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男

正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男

TOYZ公審「狗都不吃」　開幕7個月「超派炸雞」突公告停業

TOYZ公審「狗都不吃」　開幕7個月「超派炸雞」突公告停業

關鍵字：

YouTuber人生肥宅x尊羨慕生活真相勝利組

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面