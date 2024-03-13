被30歲男點名「是人生勝利組」　百萬YTR尊苦笑回應了！

▲原PO超羨慕尊。（圖／翻攝自IG／人生肥宅x尊）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber「人生肥宅x尊」素有「YT界唯一清流」的封號，一名30歲男網友就發文直呼，很羨慕尊的生活，年紀輕輕就能出國到處玩，有女友且住處大又舒適，根本人生勝利組。PO文也釣出本人，在IG親回實情，透露自己一直都是租房，開的是二手車，應該算不上勝利組。

男網友在Dcard發文提到，看了尊的頻道，覺得好羨慕，「有女友，住的地方又大又舒適，有車能開，還能到處出國玩，重點是又很年輕。」

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他進一步透露，自己年近30歲，是南部人，至今母胎單身，沒有任何異性朋友，「住的地方很小，有駕照但沒實際開車過，家裡沒車子，薪水不到3萬，從事服務業，整天還要對有錢人鞠躬。」

原PO也不禁感慨，「我沒有出國過，也沒有想過，因為很浪費錢我也沒錢，我連星巴克都沒喝過，平常不想浪費錢都吃便宜便當，沒有叫過外送，我這種人會有女生喜歡嗎？」

▲尊發限動回應。（圖／翻攝自Dcard）

這番話掀起討論，不少網友回應，「尊不太算是整天花錢的YTR，他這一方面算低調，比較多的是料理（？）、實驗等」、「比起是不是勝利組，我比較敬佩他從國高中開始，就自學日文、畫畫、剪片等等的技能」、「人家一直都很努力」、「欸不是...他工作拍片的時候你是沒看到嗎？能被大家看到的YTR，背後的努力也是很艱辛的」、「說人生勝利可能有點誇大了，尊很純粹，就是一個富有人格魅力的人，倘若只是因為自己太魯上來自怨自艾，真的大可不必」、「只會看到別人的好，不會看到別人有多辛苦，只會一味羨慕別人，怎麼沒有想過多精進自己？跳脫舒適圈」。

而「人生肥宅x尊」也發限動回應，表示自己從出生到現在，住的房子都是租的，開的是10年的二手車，一年出國大概2、3次，「我應該算不上大家所謂的勝利組，可能你身邊的同學都比我勝利。」