新竹縣長「涉貪手段」曝光　天坑建商回捐87萬競總租金

▲豐邑建設竹北天坑事件一再重演，新竹檢調經半年徹查，懷疑縣長楊文科涉有貪汙重嫌，訊後將他以50萬元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹縣長楊文科涉竹北天坑案，檢調偵訊後以50萬元交保，本刊掌握，經過半年多調查，檢調懷疑楊文科涉嫌圖利，除了掌握建商員工手機通聯提到「縣長好像搞定了」，更查出楊文科前年競選連任的總部，前身就是豐邑建案的豪華接待中心。離譜的是，楊付給豐邑的87萬元租金，豐邑不久即全數用政治獻金名義回捐，競總形同免費使用；此外，檢調還查出建商這2年花8萬元贈送縣府官員60張五星級酒店餐券，並在楊文科的官邸及辦公室搜出50餘萬元現金及價值不斐的禮券，案情急遽升溫。

▲楊文科涉貪遭約談超過10小時，一度拒絕交保，與檢察官槓上。

新竹地檢署偵辦竹北「豐采520」建案工地天坑案，懷疑新竹縣政府公務員集體涉嫌貪瀆，繼收押工務處長江良淵，及建商豐邑建設旗下的頌恩營造盧姓副總後，2月29日再度指揮調查局新竹縣調站及北機站，兵分多路搜索縣長楊文科辦公室及官邸等地，訊後依違反《貪污治罪條例》將他50萬元交保，楊文科涉貪風暴擴大。

掌握內帳 循線偵訊楊

此外，檢調還查出建商這2年贈送縣府官員一堆五星級酒店的餐券，並在楊文科的官邸及辦公室搜出52餘萬元現金及價值不斐的禮券，案情急遽升溫。

本刊調查，前年9月楊文科為爭取連任，在竹北市光明六路成立童趣概念的競選總部，鄰近高鐵站，位置極佳，空間布置也相當吸睛，成為一大亮點，該址幾個月前還是豐邑建案「TECH PARK」豪華接待中心，之後卻搖身一變成為楊文科的競選總部，不禁讓人懷疑楊文科與豐邑的關係究竟有多好。



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