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康橋校車司機「剛報到1個月未訓練」　公路局開罰2萬、扣牌1個月

▲▼信義快速道路、文山隧道，康橋校車翻車15人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲康橋中學校車昨晚在文山隧道翻車。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

康橋中學校車昨(11日)晚在北市文山隧道內撞牆翻覆，20人輕傷，公路局台北市區監理所今(12日)前往承攬校車業務的龍萊交通公司安全查核，經查龍萊尚未對2月5日新進林姓駕駛教育訓練，3月11日即出事，將對龍萊公司開罰2萬元，並吊扣事故車牌1個月，該公司同型車款1輛也將停駛檢修臨檢後才可出車。

昨(3月11日)19時14分龍萊交通公司889-YY號遊覽車由康橋國際學校秀岡校區出發，行經台北市文山區文山隧道往信義區方向時不慎翻覆事故，公路局台北市區監理所今(12)日上午至龍萊交通公司進行安全管理查核。

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台北市區監理所表示，這次事故龍萊交通公司889-YY號遊覽車，該車於103年3月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是113年1月26日，下次定檢日為113年8月13日，事故車輛近6年違規8件；駕駛人駕籍正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。

該所表示，今日查核結果該公司雖有按規定每月進行自主檢查，公司車輛與駕駛員管理皆符合規定，惟對於本案113年2月5日新進林姓駕駛人尚未實施教育訓練，發生3月11日不幸重大交通事故，該公司實無法規避未善盡管理駕駛人之責。

▲▼ 康橋校車翻覆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲康橋校車翻覆釀20傷 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台北市區監理所強調，將依違反公路法第77條第1項、汽車運輸業管理規則第19條及遊覽車客運業違反公路法77條第1項及第47條事件裁量基準未善盡管理責任之規定，掣單舉發2萬元整並吊扣事故車輛牌照1個月。另台北市區監理所並已針對該公司肇事同型式車輛1輛，要求公司完成檢修作業並召回臨檢後始得繼續出車營運。

監理所表示，未來將依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等，3月份每周實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。另該所將配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現龍萊交通公司其他違失，將依規定再進行處罰。

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