台中人口破285萬倒數計時　幸運兒爽搭星宇航空、拿iPhone15

▲台中人口破285萬倒數計時，市長盧秀燕宣布，第285萬名幸運兒可獲得星宇航空來回機票、拿iPhone15。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

近日預計要到台中設籍的民眾要特別留意了，根據內政部2月底最新人口統計，台中市總人口數已達到284萬8370人，市府預計4月將有機會突破285萬大關，迎接歷史性重要時刻。市長盧秀燕今(12)日在市政會議宣布，第285萬新設籍市民將可獲得黃金紀念獎牌1枚、iPhone15、星宇航空機票等市值逾10萬元豐富好禮。另第285萬人口達標日當天出生的幼兒，且符合台中市公托收托資格者，送托公托0至2歲免付月費。

盧秀燕表示，台中市近5年自然增加率為六都第二，今年1、2月累積粗結婚率及2月社會增加率更是六都第一，代表外縣市民眾願意搬遷至台中，這就是對市府的肯定，因此台中市人口不斷攀升；依照目前成長速度，台中預計在4月初突破285萬人口，創下歷史新高。

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▲民政局長吳世瑋也提到，第285萬名新設籍民眾如為新生兒，將加碼免費提供產婦到宅坐月子包月服務。（圖／記者游瓊華攝）



民政局長吳世瑋提到，為慶祝市民突破285萬人，第285萬名新設籍民眾將可獲得黃金紀念獎牌1枚、iPhone15、全年份台中市境內TPASS、后里馬場美洲瘋馬夢想大馬戲團門票2張、星宇航空台中至澳門及台中至峴港來回機票各1張等好禮。第285萬名新設籍民眾如為新生兒，更加碼免費提供產婦到宅坐月子包月服務。

此外，第285萬前後2名設籍民眾，每人則可獲得iPad 1台、台中飯店住宿券1張等；如該4名設籍民眾為新生兒，iPad獎項則改為黃金鎖片及賣場等值提貨券。另第285萬設籍民眾如非新生兒，再加碼提供第285萬前後各1名新生兒產婦10日到宅坐月子服務。