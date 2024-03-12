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辣椒在地新鮮吃　台南辦「吃香喝辣」自製辣椒醬與料理工作坊

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃自3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，共同辦理「吃香喝辣」增能研習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃自3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，共同辦理「吃香喝辣」增能研習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南是國內辣椒前五大產地之一，黃偉哲市長指示教育局大力推廣在地食農教育，鼓勵民眾「吃得安心、辣得夠味」，教育局將針對學校營養師、午餐人員、新住民及樂齡中心學員，陸續規劃辦理「自製美味辣椒醬與料理工作坊」，讓更多人認識台南在地生產的辣椒，透過自己動手做，也讓更多人可以安心吃香喝辣、享受在地滋味。

教育局指出，想「辣」不用等、吃「辣」不必怕！由於近期辣椒粉及其相關製品驗出有害蘇丹紅事件，引發民眾食安疑慮，各縣市也紛紛宣布全面禁用辣椒粉、咖哩粉等辛辣香料，導致一般民眾也不敢輕碰，對喜歡吃辣味的朋友也是一種折磨。

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃自3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，共同辦理「吃香喝辣」增能研習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，全台種植面積前5名分別為：嘉義縣（佔全台28%）、屏東縣（佔全台15%）、高雄市（佔全台12%）、雲林縣（佔全台10%）、台南市（佔全台8%）；前5名佔全台約7成。台南市辣椒種植面積約有135公頃，佔全台約8%，收成量約1,094公噸，產量佔全台9%，為全台第5名。其中台南市種植面積前3名分別為：1、白河區（46公頃，產量395公噸）；2、後壁區（30公頃，產量273公噸）；3、東山區（17公頃，產量91公噸）。一年四季辣椒盛產不間斷，而且在地生產的辣椒香氣濃郁、辣而不嗆，廣受歡迎。正當國內蘇丹紅事件未歇，各縣市全面禁用辣椒粉3個月之際，在地農民生產的辣椒銷售也受影響，因此希望透過學校、新住民中心及樂齡中心辦理自製辣椒醬與料理工作坊等活動，推廣在地食農教育，也讓更多人認識台南在地的辣椒之美。

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃自3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，共同辦理「吃香喝辣」增能研習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，台南在地物產豐富，農漁畜產相當多元，各校推動食農教育的成果也深獲肯定。有鑑於近期進口辣椒粉添加蘇丹紅事件，導致許多喜歡辣味的人「聞辣色變」，想吃卻不敢碰。在黃偉哲市長的指示下，教育局已規劃自3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，共同辦理「吃香喝辣」增能研習，學校午餐菜單，例如三杯雞、西芹炒小卷、各式滷肉、滷雞腿等都會使用到原型辣椒，未來在研習中也會藉由自製辣椒醬料的過程，強化對食安的認識並鼓勵自製及品嘗在地新鮮辣椒的美味。研習活動對象除了學校營養師與教師外，新住民學習中心及樂齡學習中心，也會針對偏好辣味的新住民朋友、喜歡動手做的樂齡學員辦理手作活動，精彩可期。

負責新住民學習中心的家庭教育中心主任張冰嫈表示，來自新南向國家的新住民伙伴，很多都是「無辣不歡」，尤其是能吃到有辣的家鄉美食是一種身心的雙重滋潤。透過辦理「辣椒健康食材DIY工作坊」，讓新住民朋友選用台南在地的辣椒，讓自己和家人吃得安心，也可增進親子及家人間的情感。

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃自3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，共同辦理「吃香喝辣」增能研習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

樂齡學習示範中心主任鍾秀琴表示，3月下旬將推出「樂食安.零椒慮」課程，教導樂齡朋友在符合食品衛生安全的前提下，自製深受台灣民眾喜愛的鹽酥雞小吃美食，包含醃製、調味、油炸等製作過程；此外也讓樂齡長者認識辣椒品種及種類，以及如何製作辣椒醬料；如何將鹽酥雞轉化成刈包、漢堡等多樣化美食，讓高齡長輩不會聞辣色變，可以吃得安心又健康。


教育局表示，3場活動資訊分別如下，歡迎相關人員踴躍參加。

1、第1場：
(1)活動名稱：吃香喝辣不用怕：天然調味品自製增能工作坊。
(2)活動日期：3/20下午1時至5時
(3)活動地點：亞洲餐旅學校。
(4)參加對象：學校營養師、午餐從業人員及團膳業者。

2、第2場：
(1)活動名稱：113年食安教育-「新」辣人生-健康食材DIY工作坊。
(2)活動日期: 3/24上午9時30分至12時。
(3)活動地點:公誠國小新住民學習中心。
(4)參加對象:新住民及其家庭成員。

3、第3場：
(1)活動名稱:113年食安教育-「樂食安.零椒慮」鹽酥雞DIY工作坊。
(2)活動日期：3/28上午9時至12時。
(3)活動地點：麻豆區清水里總爺庒32-1號(清水里辦公室)。
(3)參加對象：樂齡學員及其家庭成員。

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