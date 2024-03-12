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三星A系列增新成員　雙CP值新機在台上市

▲三星Galaxy A55 5G、Galaxy A35 5G。（圖／三星）

▲三星Galaxy A55 5G、Galaxy A35 5G。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

三星今宣布Galaxy A55 5G與Galaxy A35 5G兩款新機正式在台上市，承襲Galaxy旗艦機種的創新攝影功能，顯示螢幕更支援能根據周圍環境調整亮度的Vision Booster技術。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，憑藉Galaxy A系列的登場，三星確保全球更廣大的消費者，皆能受益於最新的創新技術。在Galaxy A系列開闢更多的可能性，包括首次在此系列中導入Samsung Knox Vault。能夠為Galaxy A系列用戶提供更安全可靠且出眾的行動體驗。

Galaxy A55 5G、Galaxy A35 5G預計3月25日起於台灣三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，分別推出雪沙紫、凍檸黃、冰藍莓、蘇打藍4款顏色選擇。容量方面，Galaxy A55 5G提供8GB+128GB、8GB+256GB版本選擇，建議售價分別為14,990、 15,990元。Galaxy A35 5G則為6GB+128GB、8GB+128GB，建議售價分別為11,990、12,990 元。

Galaxy A55 5G升級版「超明亮夜幕攝影」，即使光源不足也能捕捉更清晰、生動的影像，絕美夜拍美照。借助先進的AI ISP影像訊號處理器，能輕鬆捕捉絕美夜色，成就Galaxy A系列前所未見的精彩。不僅風景照驚豔，透過超明亮暗夜人像攝影和12-bit HDR錄影功能，確保絕佳的人像拍攝效果。

Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G皆承襲三星Galaxy聞名遐邇的卓越攝影規格，包括光學防手震（OIS）和數位防手震（VDIS）等功能，行進中拍攝亦能維持照片和影片的清晰度。兩款新機亦延續Galaxy A系列一脈相承的設計理念，為人人打造充滿趣味且身臨其境的行動體驗。借助Super AMOLED顯示螢幕，使用者能以清晰的FHD解析度觀賞最新節目或瀏覽社群媒體。而不論環境照明條件如何，在Vision Booster技術的支援下，Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G的6.6吋顯示螢幕均呈現極為明亮清晰的視覺效果。

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