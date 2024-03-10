馬航MH370深埋印度洋海溝？　波音專家：機長尋死「拉238人陪葬」

▲馬航MH370失蹤，被視為民航史上最大謎團之一。（圖／翻攝自Facebook／MH370）



記者吳美依／綜合報導

馬航MH370客機失蹤10年，被視為民航史上最大謎團之一。波音專家、英國資深飛行員哈迪（Simon Hardy）認為，53歲機長薩哈里（Zahrie Shah）具有自殺傾向，並且在這趟飛行中「蓄意墜機」，帶著飛機與另外238人，一同葬身南印度洋的海溝裡。不過，直到2017年官方搜索結束前，他都還無法證明這個理論。

2015年、也就是空難發生隔年，哈迪參與了馬航MH370的官方調查，與澳洲運輸安全局（ATSB）一起追蹤這架失蹤的波音777。他使用了世上最頂尖的飛行模擬器，試圖確認客機位置，又考量了異常衛星訊號、墜毀殘骸很少等線索後，做出這個理論。

根據《太陽報》，哈迪指出，起飛之前，機長曾要求為駕駛艙、而非客艙提供額外燃料及氧氣，這足以讓他多飛7小時、抵達無人之境，並在乘客與其他機組人員失去意識之際，蓄意駕機墜海，「沒有人逃出來，而它沉入了南印度洋的海底。」

▲馬來西亞2019年的紀念活動中，展示失蹤航班MH370的飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

哈迪認為，馬航MH370及機上一共239人，全都葬身南印度洋、長達數百英里的吉爾文克斷層帶（Geelvinck Fracture Zone），因此很難找到殘骸，「如果你真的設法把飛機弄到那裡，幾年後可能發現它被岩石埋起來，所以它（現在）甚至可能在海底、被覆蓋著。」

少數尋獲的客機殘骸中，包括在馬達加斯加以西425英里處、法國海外省留尼旺島（Reunion）打撈到的「襟副翼」（flaperon）。法國專家分析指出，飛機墜海時，襟副翼正處於「向下」位置。哈迪對此表示，「如果襟副翼向下……那就是有人在移動控制桿，而且這個人知道他在做什麼。」

2014年3月8日，馬航MH370從吉隆坡飛往北京，但起飛約38分鐘後失聯。下午5時20分，機長薩哈里曾向馬來西亞空中交通管制中心回報，「聯繫胡志明，晚安」，不久後卻轉向馬來西亞，與預定航線完全相反。根據民用及軍用雷達數據，客機飛回馬六甲海峽，接著進入印度洋，並在燃油耗盡後墜海。儘管多國政府及民間單位進行大規模搜索，並在過去幾年尋獲41片殘骸，但機上239人依然下落不明，被研判全數罹難。

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